Samanyolu Haber /Gündem / Bir Ayasofya açıklaması da Rusya cephesinden geldi /03 Temmuz 2020 00:26

Bir Ayasofya açıklaması da Rusya cephesinden geldi

Ayasofya'nın yeniden camiye çevrilmesi konusundaki gelişmeler sonrasında bir açıklama da Rusya cephesinden geldi.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması tartışmalarına ilişkin, "Ayasofya hakkındaki tüm kararların dengeli olmasını, sorunun insanlar için yüksek hassasiyeti, bilinen dinler arası bağlamı ve UNESCO Dünya Mirası anıtlarının yönetimi alanında mevcut uluslararası düzenlemelerin dikkate almasını bekliyoruz" dedi.

Zaharova, Sputnik'e yaptığı açıklamada Ayasofya ile ilgili durumu yakından takip ettiklerini belirterek, "Bilindiği gibi bu kilise, karmaşık bir tarihe sahip Bizans mimarisinin eşsiz bir örneği. Halihazırda İstanbul'un başlıca anıtlarından biri ve her yıl Rusya dahil dünyanın her yerinden çok sayıda turist tarafından ziyaret ediliyor" ifadelerini kullandı.

Son zamanlarda Türkiye'de Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasıyla ilgili tartışmaların etkinleştiğini gözlemlediklerini dile getiren Zaharova, "Prensip olarak, bu kilisenin evrensel bir miras olarak olağanüstü kültürel ve tarihi öneminden hareket ediyoruz. Ayasofya, UNESCO dünya miras listesinde yer alıyor ve biz, güvenliğin ve erişebilme özelliğinin korunması dahil bu statüsüyle ilgili tüm taleplere uyulacağından hareket ediyoruz" dedi.

Zaharova, "Bu sıra dışı anıtın statüsüne ilişkin tüm kararların dengeli olmasını, bu sorunun inananlar için yüksek hassasiyeti, bilinen dinler arası bağlamı ve UNESCO Dünya Mirası anıtlarının yönetimi alanında mevcut uluslararası yasal düzenlemelerin dikkate alınmasını bekliyoruz" diye ekledi.
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