Bir ayda 5,4 milyar dolarlık açık!

Mart ayında ihracat yüzde 17,8 azalırken; ithalat ise yüzde 3,1 arttı. Aynı dönemde dış ticaret açığı yüzde 181,6 artışla 5 milyar 391 milyon dolara yükseldi.





Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle hazırlanan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı mart ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17,8 azalarak 13 milyar 422 milyon dolara geriledi.





İthalat yüzde 3,1 artarak 18 milyar 813 milyon dolar olarak gerçekleşti.





BİR AYLIK AÇIK 5,4 MİLYAR DOLAR





Mart ayında dış ticaret açığı yüzde 181,6 artarak 1 milyar 915 milyon dolardan 5 milyar 391 milyon dolara (37,8 milyar TL) yükseldi.





İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 yılı mart ayında yüzde 89,5 iken, 2020 yılı mart ayında yüzde 71,3'e geriledi.



