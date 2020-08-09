Bir ayda 8 kez Covid-19 testi yaptıran AKP'li vekile tepki

AKP'li Türkoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1 ay içinde 7 kez Covid-19 testi yaptırdım. En Açıklanan 8. PCR testim ne yazık ki pozitif çıktı" açıklamasını yaptı. Türkoğlu'nun açıklamasının ardından TTB'den tepki geldi.







TTB Başkanı Prof. Dr. Adıyaman, "Günlük test sayıları risk faktörlerine göre mi, Cumhurbaşkanlığı çalışanlarına mı, Meclis'te çalışanlara mı yapıldığını açıklanmalı. Meclis'te çalışan bir milletvekiline haftada 2 kez testin hangi mantıkla, hangi bilimsel veriyle yapıldığının açıklamasını istiyoruz" dedi.



