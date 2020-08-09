Samanyolu Haber /Gündem / Bir ayda 8 kez Covid-19 testi yaptıran AKP'li vekile tepki /09 Ağustos 2020 20:58

Bir ayda 8 kez Covid-19 testi yaptıran AKP'li vekile tepki

AKP Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu'nun bir ayda 8 Covid-19 testi yaptırmasını ve sonuncusunun pozitif çıktığını duyurmasının ardından, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, "Bir milletvekiline 1 ayda 8 test kabul edilemez, bu bir skandaldır" dedi.

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AKP'li Türkoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1 ay içinde 7 kez Covid-19 testi yaptırdım. En Açıklanan 8. PCR testim ne yazık ki pozitif çıktı" açıklamasını yaptı. Türkoğlu'nun açıklamasının ardından TTB'den tepki geldi.

TTB Başkanı Prof. Dr. Adıyaman, "Günlük test sayıları risk faktörlerine göre mi, Cumhurbaşkanlığı çalışanlarına mı, Meclis'te çalışanlara mı yapıldığını açıklanmalı. Meclis'te çalışan bir milletvekiline haftada 2 kez testin hangi mantıkla, hangi bilimsel veriyle yapıldığının açıklamasını istiyoruz" dedi.  

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