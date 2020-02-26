Bir ayda dört yeni cezaevi açtılar

AKP iktidarları döneminde 200’ü aşkın sayıda yeni cezaevi açılırken mahkûmların nüfusu da 300 bine yaklaştı. Adalet Bakanlığı’na bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı istatistiklere göre, 2006 ile 2020 yılları arasında 161 bin kişi kapasiteli toplam 196 yeni cezaevi açıldı.







AKP iktidarı döneminde yıllara göre açılan cezaevi sayısı şu şekilde oldu:





2006: 7

2007: 8



2008: 13



2009: 8



2010: 7



2011: 2



2012: 14







EN FAZLA CEZAEVİ 2016’DA AÇILDI





15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı 2016 yılı en fazla cezaevi açılan yıl olurken, 2020’nin yalnızca ocak ayında dört yeni cezaevi daha eklendi.





TOPLAM 366 CEZAEVİ VAR





Bakanlığın istatistiklerine göre Türkiye’de 263 kapalı ceza infaz kurumu, 76 müstakil açık ceza infaz kurumu, dört çocuk eğitimevi, dokuz kadın kapalı, yedi kadın açık ve yedi çocuk kapalı ceza infaz kurumu olmak üzere toplam 366 ceza infaz kurumu bulunuyor. Toplam kapasitesi 233 bin kişi olarak açıklanan cezaevlerinde bulunanların sayısının toplam kapasitenin çok üzerinde olduğu biliniyor.





NÜFUS 300 BİNİ GEÇTİ: KAPASİTENİN ÜSTÜNDE 70 BİN KİŞİ KALIYOR





Adalet Bakanlığı’nın istatistiklerini BirGün’den İsmail Arı’ya değerlendiren TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Bu kadar cezaevi yapılması aynı zamanda adaletin olmadığının da bir göstergesi. Kamuoyu biliyor ki Türkiye’de adalet olmadığı için insanlar cezaevlerine dolduruluyor. Geçtiğimiz kasım ayında cezaevlerinin toplam nüfusunun 288 bin civarın olduğuna dair bir açıklama yapıldı. Bu rakam 300 bini bulmuştur hatta geçmiştir diye düşüyorum. Yani cezaevlerinde mevcut kapasitenin üzerinde yaklaşık 70 bin kişi kalıyor” dedi.





‘YAPACAK BİR ŞEY YOK, MAHKEMEDEN GÖNDERİYORLAR, BİZ DE ALIYORUZ’





“Cezaevlerinde dört metrekareye bir insan düşmesi gerekirken bir buçuk metrekareye bir insan düşüyor” diyen HDP’li Gergerlioğlu şunları söyledi: “Keskin Cezaevi’nde 8 kişilik koğuşlarda 28 kişinin kaldığını; bir koğuşta da 21 kadın ve 9 çocuğun kaldığını gördüm. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü’ne ‘Sekiz kişilik koğuşta 26 kişi kalıyor’ dedim. Genel Müdür, ‘Ne yapalım? Benim yapacağım bir şey yok. Haklısınız, kalabalık ama mahkemeden gönderiyorlar biz de içeri alıyoruz’ dedi. Cezaevlerinde kalan çocukların oyuncağı yok. Kreş sadece sözde var. Cezaevlerinde çok büyük dramlar yaşanıyor.”





36 CEZAEVİNE EK BİNA





Adalet Bakanlığı açtığı yeni cezaevlerinin yanı sıra mevcut cezaevlerinin kapasitesini de ek binalarla arttırdı. 2010 ile 2019 yılları arasında toplam 36 cezaevine ek bina inşa edildi. Ek binalarla da kapasite 10 bin 292 kişi daha arttı. Bakanlığın inşa ettiği ek bina sayısı şöyle:





2010: 5

2011: 5



2012: 9



2013: 6



2014: 5



2015: 2



2019: 2

