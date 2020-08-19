Samanyolu Haber /Gündem / Bir ayda en az 1134 kişi Türkiye’de ‘corona’ kapıp Almanya’ya taşımış /19 Ağustos 2020 12:36

Bir ayda en az 1134 kişi Türkiye’de ‘corona’ kapıp Almanya’ya taşımış

Almanya'da yurt dışında enfekte olup koronavirüsü ülkeye taşıyanların oranı yüzde 40'a yaklaştı. Muhtemel menşe ülkeler arasında Türkiye ve Kosova öne çıkıyor. Türkiye'den son bir ayda 1134 kişi virüsle Almanya'ya geldiğini açıkladı

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Almanya’da salgın hastalıklar konusunda yetkili Robert Koch Enstitüsü, sınırların açılmasının ardından yurt dışında enfekte olup virüsü ülkeye taşıyanların toplam vakalara oranı bir önceki haftaya göre yüzde 5 artarak yüzde 39’a yükseldi.


Bu dönemde testi pozitif çıkanlardan 15 bin 942 kişi virüsle ilgili muhtemel menşe ülke adı verdi.

Bu kişilerden 9 bin 519’u Almanya’da olduğunu, 1755’i Kosova, 1134’ü Türkiye, 786’sı Hırvatistan ve 322’si Bulgaristan’da bulunduğunu bildirdi.

Enstitünün analizinde Türkiye’nin ismini veren vakaların daha çok çocuk ve orta yaşlı kişiler olduğu belirtildi.

Bu durumun ailece yapılan seyahatlere işaret ettiğine dikkat çekildi.

Almanya’da son 24 saatte vaka sayısı 1510 kişi artarak 225 bin 404’e ulaştı.

Böylece 1 Mayıs’taki 1639 vakanın ardından en yüksek yeni vaka sayısı kaydedilmiş oldu.

Ülkede nisan ayında günlük yeni vaka sayıları 6 binlere kadar yükselmiş, ardından düşüşe geçmiş, temmuz başından bu yana yeniden yükselmeye başlamıştı.
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