Bir aydan fazla oldu ama Sinan Ateş'in katilinin fotoğrafı bile yayınlanmadı

12 Eylül MHP Ana Davası avukatlarından Mehmet Saral, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in katilinin fotoğrafının servis edilmediğine dikkat çekerek, “Katil yanımızdan geçse biz onu tanıyamayız. Polislerin de tanıyacağını sanmıyorum” dedi.







SİYASETÇİLER, BARONLAR, TORBACILAR BİR OLUP SİNAN’I ÖLDÜRDÜLER

Avukat Levent Mazılıgüney’in Youtube kanalına konuk olan Saral, Sinan Ateş cinayeti ile ilgili açıklamalarda bulundu. Polisin yakalamak istediği kişilerin fotoğraflarını basınla paylaştığına dikkat çeken Saral, şu açıklamalarda bulundu:





“Uyuşturucu baronları ve siyasetçiler organize bir şekilde birlikte. İşin içinde kirli iki polis, uyuşturucu satıcıları uyuşturucudan sabıkası olan torbacılar, kiralık katiller, cinayetten aranan katiller hepsi bir oldular ve Sinan’ı Ankara’nın göbeğinde en işlek caddede öldürdüler.





KATİL YANIMIZDAN GEÇSE TANIYAMAYIZ, POLİSLER DE TANIYAMAZ

Olayın faili ortada yok. Bilmiyoruz, yüzünü de bilmiyoruz. İşin kötüsü polis bir olayın failini yakalamak isterse sürekli servis yapar. O resimlerini biz görürüz biz ezberleriz. Şimdi o katil yanımızdan geçse biz onu tanıyamayız, ilgili olsak bile. Polislerin de tanıyacağını da sanmıyorum.





5-10 RESMİ SERVİS EDİLMELİYDİ

Onun bir sürü resmi olur. 5 tane 10 tane, servis yaparsınız medya kuruluşlarına, “bakın katil Eray Özyağcı budur” diye. İnsanlarda görünce der ki “aha katil” polise bildirelim. Böyle örtülü bir şekilde, yüzünü bilmiyoruz Eray Özyağcı’nın. Ezberleyemiyoruz ve yakalanmadı zaten.





AZMETTİRİCİLERİ DE HENÜZ BİLMİYORUZ

Her cinayetin bir nedeni vardır. Nedenini de öğrenemedik. Siyasi suikastların bir azmettiricisi vardır, organizatörü vardır. Bunları da henüz kimdir bilmiyoruz. 18 tane tutuklu var, çoğu benim gibi ülkücü görüşe mensup, MHP’ye mensup. MHP’nin teşkilatlarında görevli. Öteki kısmı da torbacı, uyuşturucu kullanıcısı falan. Maalesef olay şu ana kadar aydınlanamadı.”





30 Aralık günü Ankara’da suikasta uğrayan eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş olay yerinde hayatını kaybetmişti. Ateş’i öldürdüğü öne sürülen Eray Özyağcı ise aradan geçen sürede bulunamadı.