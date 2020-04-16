Samanyolu Haber /Gündem / Bir aylık karantina ilan edilmeden ekonomiyi düzeltmenin imkânı yok /16 Nisan 2020 09:40

Bir aylık karantina ilan edilmeden ekonomiyi düzeltmenin imkânı yok

Prof. Dr. Selva Demiralp, "Koronavirüs'ün ekonomideki hasarını en aza indirmek için bir aylık tam karantina ilan edilmeli." dedi.

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Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp, bilim insanlarıyla birlikte Koronavirüs'ün ekonomi üzerindeki etkilerini araştırdı. 

Demiralp, "Koronavirüsün ekonomideki hasarını en aza indirmek için bir aylık tam karantina ilan edilmeli." ifadelerine yer verdi.

Demiralp, Koç Üniversitesi’nden Cem Çakmaklı, Sevcan Yeşiltaş, Muhammed Ali Yıldırım ve University of Maryland’den Şebnem Kalemli Özcan ile beraber yürüttükleri araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

"BİR AYLIK TAM KARANTİNA KARARI ALINMALI"

Demiralp, "Ekonomi üzerinde en az hasar, ülke çapında uygulanacak bir aylık tam karantina uygulaması ile mümkün." ifadelerini kullandı. 

Demiralp, "Araştırmamızdan çıkan en önemli sonuçlardan birini tekrarlayacak olursak: Başarılı bir şekilde uygulanacak tam karantina uygulaması, virüsü en hızlı şekilde kontrol altına almak sureti ile en düşük ekonomik maliyeti sağlıyor. 

'Tam karantina' senaryosunda sadece en gerekli olan sektörlerin açık olduğunu varsayıyoruz. Karantinanın başarılı olması için Güney Kore benzeri bir uygulama ile hasta olanların sıkı bir şekilde takip edilmesi gerekiyor. Toplam vak'a sayısı 3 bine indiği zaman salgının kontrol altına alındığını, mevcut vak'aların başarıyla takip edilebileceğini ve hayatın normale dönebileceğini varsayıyoruz." ifadesini kullandı. 

Demiralp tam karantina geçmede gecikmenin maliyetinin çok büyük olduğunun altını çizdi.
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