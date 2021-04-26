Bir Bakan yardımcısı=176 bin lira maaş

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Alpaslan’ın Kuveyt Türk bankasının yönetim kurulu üyeliği yaptığını belirtti. Alpaslan'ın bankadan ayda 64 bin 454 lira aldığını kaydetti. Yavuzyılmaz’In paylaşımına göre Bakan Yardımcısı bankadan aylık kar payı olarak da 84 bin 556 lira gelir elde ediyor.











CHP’li vekilin yaptığı hesaba göre Alparslan’ın Bakan Yardımcılığı görevinden aldığı 27 bin 717 lira maaşla birlikte aylık geliri 176 bin 727 TL ediyor.





CHP’li vekil, bu geliri nasıl hesapladığını ise şöyle aktardı:





“Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı aylık maaşı: 27 bin 717 TL. Kuveyt Türk Bank YK üyelerinin (9 üye) ücret toplamı (yıllık): 830 bin 688 dolar. Her bir YK üyesinin ücreti (yıllık): 830 bin 688/ 9= 92 bin 298 dolar.





Her bir YK üyesinin ücreti (aylık): (92 bin 298/ 12)x 8.38= 64 bin 454 TL (25.04.2021 itibariyle 1 Dolar= 8.38 TL)





Kuveyt Türk Bank YK üyelerine (9 üye) kar’dan dağıtılan temettü ödemesi toplamı (yıllık): 9 milyon 132 bin 111 TL. Her bir YK üyesine yapılan temmettü ödemesi (yıllık): 9 milyon 132 bin 111/ 9= 1 milyon 14 bin 679 TL Her bir YK üyesine yapılan temmettü ödemesi (aylık): 1 milyon 14 bin 679/ 12= 84 bin 556 TL.”