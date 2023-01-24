Bir Baltık ülkesi daha Rus Elçiyi gönderiyor

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Letonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Büyükelçisi Mihail Vanin'e Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatın yıldönümü olan 24 Şubat'a kadar ülkeyi terk etmesi gerektiğini söyledi.





Moskova’daki Letonya büyükelçisi de 24 Şubat'a kadar Rusya'dan ayrılacak. Bu karar Letonya tarafından Estonya ile dayanışma göstergesi olarak alındı.





Letonya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Letonya'nın Rusya ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini 24 Şubatta maslahatgüzar seviyesine düşürüyor. Aynı şekilde Letonya büyükelçisi de 24 Şubat'a kadar Rusya'dan ayrılacak. Letonya Dışişleri Bakanlığı, karar hakkında Vanin'i bilgilendirdiğini belirterek, devam eden savaş ile bağlantılı olarak ve Estonya ile dayanışma içinde diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı aldığını vurguladı.





Daha önce benzer bir uygulamayı Estonya Dışişleri Bakanlığı karar almıştı. Rus Büyükelçisine 7 Şubat tarihine kadar ülkeyi terk etmesi istenmişti.





Rusya’nın Estonya Büyükelçiliği, Rus vatandaşlığından vazgeçme başvurularını kabul etmeyi durdurdu. Bunun üzerine 11 Ocak'ta Estonya, "insan Hakları” ihlali tepkisi nedeniyle Rusya büyükelçiliğindeki diplomat sayısının 1 Şubat'tan itibaren sekiz kişiye düşürülmesini talep etti. Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, Estonya'da çalışan Rus diplomatların sayısındaki sınırlamanın iki ülke arasındaki ilişkilerin "genel seviyesi" ile ilişkili olduğunu söyledi. Rusya Büyükelçiliği'nde sekiz diplomatın yanı sıra geçici olarak görevlendirilen 15 idari, teknik ve hizmet görevlisi görev yapabilecek.Reinsalu, Estonya'daki Rus büyükelçiliğinde şu anda 21 diplomat ve 23 geçici çalışan istihdam edildiğini söyledi.





Estonya, Eylül ayında Ruslara vize vermeyi durdurdu ve herhangi bir diğer shengen ülkesi tarafından "turizm, spor, kültür, veya aile ziyareti" amacıyla seyahat için verilen vize ile ülkeye girişini yasakladı.