uhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin vefatı geniş yankı uyandırdı. Türk ve dünya medyası vefat haberini yakından takip etmeye başladı.





Vefat haberini flaş olarak geçen Reuters, haberi ilk başta Türkiye medyasına dayandırarak son dakika olarak servis etti. Ajansın genişletilmiş haberinde ise “Türkiye’de ve ötesinde güçlü bir İslami hareket kurduğuna” dikkat çekildi.







KEMAL GÜLEN: HİÇ BU KADAR ZOR OLMAMIŞTI





Hocaefendi'nin yeğeni ve gazeteci Kemal Gülen sosyal medya hesabından ilk olarak "Elveda demek hiç bu kadar zor olmamıştı efendim. Rabbim firdevsiyle sevindirsin." mesajını paylaştı.







Daha sonra İngilizce olarak yaptığı paylaşımda ise "Sevgili amcam, saygıdeğer büyüğümüz ve akıl hocamız Fethullah Gülen, hastanede birkaç gün süren tedavinin ardından 20 Ekim akşamı yerel saatle 21:20'de vefat etti. Sağlığı bir süredir kötüydü ve onu daha iyi bakım alabileceği ve daha rahat hissedebileceği bir yere transfer etmiştik. Son aylarda sık sık tıbbi gözetim altındaydı. Birkaç saat önce, korktuğumuz ama endişeyle beklediğimiz yürek parçalayıcı haberi aldık. Duygularım derinden çatışıyor; üzüntüm dayanılmaz ve tamamen yıkılmış durumdayım. Şu anda bulunduğu yere hava yoluyla ulaşmak için her türlü çabayı gösteriyorum. Geride bıraktığı mirasa layık bir şekilde son yolculuğuna uğurlanmasını sağlayacağız. Tüm topluluğumuza ve Hizmet hareketinin özverili gönüllülerine en derin taziyelerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.









GANDHİ'NİN TORUNU: BARIŞ SESİ SUSTU!



Hocaefendi’nin vefatı üzerine Mahatma Gandhi’nin torunu, yazar Tushar Gandhi: “Bir barış sesi sustu, insanlık için büyük kayıp!” mesajını paylaştı. Yönetmen ve kadın hakları savunucusu Dr. Ranjana Kumari de ”Öğretileri dünyanın dört bir yanında birçok kişiyi etkiledi. Huzur içinde yatsın ve mirası gelecek nesillere ilham vermeye devam etsin.” dedi.



























KUMARİ: MİRASI GELECEK NESİLLERE İLHAM VERMEYE DEVAM ETSİN



Yönetmen, Kadın Hakları Savunucusu ve Eski Birleşmiş Milletler Yetkilisi Dr. Ranjana Kumari ise Hocaefendi’nin vefatı üzerine ”Ünlü İslam alimi Fethullah Gülen 20 Ekim 2024’te vefat etti. Öğretileri dünyanın dört bir yanında birçok kişiyi etkiledi. Huzur içinde yatsın ve mirası gelecek nesillere ilham vermeye devam etsin” ifadelerini paylaştı.















Diğer yandan Cevheri Güven’in katıldığı programda kullandığı “Türkiye'nin son 50 yıllık tarihi, Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi olmadan yazılamaz” cümleleri ise dikkat çekti.







Gazeteci Tarık Toros “Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'nin vefat haberi, süreci takip edenler için şaşırtıcı olmadı. Zaten bir süredir ne kadar hasta olduğunu hepimiz biliyorduk. Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi, geniş kitleleri büyük bir eğitim seferberliğine yönlendirmiş ve bunda da başarılı olmuş bir isimdir” yorumunda bulundu.Gazeteci Ekrem Dumanlı ise katıldığı Youtube yayınında “Az önce hastahaneden geldim, Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'nin son kez yüzünü görme fırsatı buldum. Emaneti teslim etmenin huzurunu yüzünde gördüm. Doktorlar ilerleyen saatlerde teknik ve resmi bir açıklama yapacaklar. Vefat anına şahit olan arkadaşımızın anlatımı şöyle: Biliyorsunuz bir süredir hastahanedeydi. ve bir odadan diğerine tekerlekli sandalye ile götürülüyordu. Yine böyle bir anda tekerlekli sandalyeyi getiriyorlar. Bırakın yürüyerek gideyim deyip ayağa kalkıyor. O anda vefat ediyor. Adeta bize 'ayakta durmak istiyorum, herkesin de ayakta durmasını istiyorum' der gibi. Haksızlığa uğramış, değeri bilinememiş, sürgünde vefat etmiş bir insandan bahsediyoruz” dedi.











