Samanyolu Haber /Gündem / Bir bebek daha annesiyle birlikte cezaevine kondu /20 Aralık 2021 15:42

Bir bebek daha annesiyle birlikte cezaevine kondu

Gözaltındaki Melek Cesur için yapılan çağrılar sonuçsuz kaldı. Eşi tutuklu olan Melek Cesur da bebeğiyle birlikte cezaevine girdi.

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Cezaevindeki bebeklere bir yenisi daha eklendi. İnsan hakları savunucusu ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, bir bebeğin daha cezaevine girmemesi için dün sosyal medya hesabından seslenmişti.

Melek Cesur’un İpsala’da gözaltında olduğunu duyuran Gergerlioğlu, “Melek Cesur 1 çocuk annesi. Baba tutuklandı, anne İpsala’da gözaltında. Anne de tutuklanırsa çocuk ne yapacak? Tutuksuz yargılanmalı. Çocuğu annesiz bırakmayın! Cezaevleri zaten bebekli anne dramlarıyla dolu!” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Gergerlioğlu’nun ve sosyal medyadan duyarlı insanların yaptığı çağrılar sonuçsuz kaldı.

Eşi Edirne’de tutuklu bulunan Melek Cesur da küçük bebeğiyle birlikte Edirne Cezaevi’ne gönderildi.

Gergerlioğlu, annenin de tutuklandığını şu sözlerle duyurdu: “Anne de tutuklandı.!!! Bu akşam Edirne Cezaevine anne, baba ve çocuk girdi. Yani bir aile daha Cezaevine girdi, bir bebek daha arttı Cezaevi nüfusu!!!”

Türkiye’de cezaevlerinde halen 800’ün üzerinde bebek ve çocuk anneleriyle birlikte kalıyor.
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