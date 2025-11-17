Bir bebek daha annesiyle birlikte parmaklıklar arkasına atıldı









Eskişehir’de Hizmet Hareketine yönelik soruşturmalar kapsamında üç gün önce gözaltına alınan ev hanımı Merve Saydan bugün tutuklandı.



1 ve 3 yaşında iki çocuğu bulunan Saydan’ın sütten kesilmemiş olan 1 yaşındaki bebeğiyle birlikte Eskişehir L Tipi Cezaevine gönderildiği öğrenildi.



SUÇU, İNSANİ YARDIMLAŞMA



13 Kasım’dan bu yana Eskişehir Emniyeti’nde tutulan Saydan’a, insani yardımlaşma faaliyetleri ile ilgili sorular yöneltildiği, KHK’lı kişilerle neden görüştüğünün sorulduğu belirtildi.



Saydan hakkında, 15 Temmuz sonrası ilan edilen OHAL döneminin hemen ardından dava açıldığı, ByLock gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezası verildiği ve dosyasının hâlâ Yargıtay’da beklediği ifade edildi.



EŞİ DE HAPİS YATMIŞTI, SONRA BERAAT ETTİ



Merve Saydan’ın eşi Abdullah Saydan da geçmişte benzer soruşturmalar kapsamında altı ay cezaevinde kalmış, Bank Asya’ya para yatırdığı gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Sürat Kargo’da sistem destek uzmanı olarak görev yapan Abdullah Saydan’ın 2017 yılında beraat ettiği öğrenildi.