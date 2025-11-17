Samanyolu Haber /Gündem / Bir bebek daha annesiyle birlikte parmaklıklar arkasına atıldı /17 Kasım 2025 09:21

Bir bebek daha annesiyle birlikte parmaklıklar arkasına atıldı

Bir bebek daha hapse girdi: Ev hanımı Merve Saydan 1 yaşındaki bebeğiyle birlikte tutuklandı

SHABER3.COM





Eskişehir’de Hizmet Hareketine yönelik soruşturmalar kapsamında üç gün önce gözaltına alınan ev hanımı Merve Saydan bugün tutuklandı.

1 ve 3 yaşında iki çocuğu bulunan Saydan’ın sütten kesilmemiş olan 1 yaşındaki bebeğiyle birlikte Eskişehir L Tipi Cezaevine gönderildiği öğrenildi.

SUÇU, İNSANİ YARDIMLAŞMA

13 Kasım’dan bu yana Eskişehir Emniyeti’nde tutulan Saydan’a, insani yardımlaşma faaliyetleri ile ilgili sorular yöneltildiği, KHK’lı kişilerle neden görüştüğünün sorulduğu belirtildi.

Saydan hakkında, 15 Temmuz sonrası ilan edilen OHAL döneminin hemen ardından dava açıldığı, ByLock gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezası verildiği ve dosyasının hâlâ Yargıtay’da beklediği ifade edildi.

EŞİ DE HAPİS YATMIŞTI, SONRA BERAAT ETTİ

Merve Saydan’ın eşi Abdullah Saydan da geçmişte benzer soruşturmalar kapsamında altı ay cezaevinde kalmış, Bank Asya’ya para yatırdığı gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Sürat Kargo’da sistem destek uzmanı olarak görev yapan Abdullah Saydan’ın 2017 yılında beraat ettiği öğrenildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bir bebek daha annesiyle birlikte parmaklıklar arkasına... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:13:44