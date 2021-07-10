Bir bebek daha annesiz kaldı: 13 aylık Melek Gül’ün annesi de tutuklandı

Bold Medya’nın özel haberine göre bir bebek daha annesiz kaldı. 13 aylık Melek Gül’ün annesi Elif Çadırcı tutuklandı. Hizmet Hareketi soruşturmaları kapsamında 2,5 yıl önce Tokat’ta hakkında soruşturma başlatılan Elif Çadırcı önceki sabah İstanbul’da gözaltına alınmıştı.
29 yaşındaki Çadırcı’nın 13 Mayıs 2020’de dünyaya gelen 13 aylık bir kızı bulunuyor. Annesinden ayrılan Melek Gül’ün ağlama krizleri geçirdiği öğrenildi. Aynı zamanda Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matematik bölümü son sınıfta okuyan Çadırcı ‘örgüt üyesi’ olduğu iddiasıyla cezaevine gönderildi.