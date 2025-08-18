Bir bebek daha cezaevi şartlarında dünyaya gözlerini açtı

Başkanlığını Arif Hamdi Sazak’In yaptığı Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 aylık hamile din dersi öğretmeni Merve Zayım’ın tutukluluğuna yapılan itirazı beşinci kez reddetmişti.





SEKİZ YILDIR BİTMEYEN DAVA

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Kültürü Öğretmenliği bölümünden 2012’de mezun olan Merve Zayım, Eskişehir’de kapatılan Samanyolu Gülbahar Koleji’nde çalıştı. Hizmet Hareketi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında, bu kurumda sigortalı olması, ByLock kullandığı iddiası ve tanık ifadelerine dayanılarak 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Zayım’ın dosyası 40 aydır Yargıtay’da bekletiliyor.





“İLK ÇOCUĞUM 32 GÜNLÜKKEN GÖZALTINA ALINDIM”

Mahkemede savunma yapan Zayım, yaşadığı korkuyu ve üzüntüyü dile getirerek, “Biz kadın başımıza böyle bir yola giriştik, büyük bir hata yaptık. 8,5 aylık hamileyim. Dava dosyam 8 yıldır devam ediyor. İlk çocuğum 32 günlükken gözaltına alınmıştım. Bebekle cezaevine girme korkusuyla bu işe giriştiğim için çok pişmanım. Hamilelik sürecim riskli gebelik olarak takip ediliyor. Kendimiz askerlere teslim olduk. Bu şartlarda bebeğimizi büyütmek imkânsız.” dedi.





Zayım’ın ifadeleri ve kanundaki açık hükme rağmen mahkemenin tutukluluğu sürdürme kararı, kamuoyunda tartışma yarattı. Merve Zayım’ı Edirne L Tipi Cezaevinde ziyaret eden insan hakları savunucusu ve DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, hamile kadının kalabalık koğuşta ve zor şartlarda yaşadığını duyurmuş ve tahliye edilmesi gerektiğini dile getirmişti.