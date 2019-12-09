Bir bebek daha cezaevine girecek!

AKP rejimi döneminde cezaevleri çocuk ve kadınlarla dolduruldu. Eğer sendika üyeliği nedeniyle hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezasına hükmedilen Meltem Ünlü’nün cezası ertelenmezse, 12 Aralık’ta 7 aylık Yusuf İhsan da annesiyle birlikte cezaevine girecek.





Hak İnsiyatifi’ne göre şu an Türkiye’de annesiyle birlikte cezaevinde kalan çocuk sayısı 780!





Anne Meltem Ünlü, ‘sendika üyeliği ve Bankasya’ya para yatırdığı’ gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yusuf İhsan’ın durumuyla ilgili bir sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, annesinin cezasının ertelenmemesi durumunda 12 Aralık’ta Yusuf’un da cezaevine gireceği belirtiliyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün de etiketlendiği paylaşım kısa sürede yüzlerce RT ve yorum aldı…







