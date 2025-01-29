Samanyolu Haber /Gündem / Bir belediyeye daha kayyım atandı! /29 Ocak 2025 09:32

Bir belediyeye daha kayyım atandı!

Siirt Belediyesi'ne Vali Kemal Kızılkaya kayyım olarak atandı. Belediye binası polisler tarafından ablukaya alınırken, DEM Parti "31 Mart seçimlerinden bugüne halkın oylarıyla seçilen 8 belediyemiz gasp edilmiş oldu" açıklamasında bulundu.

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Gazetecilik yaptığı dönemde hakkında "örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla dava açılan Siirt Belediyesi Eş Başkanı Sofya Alağaş, dün 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İçişleri Bakanlığı, Alağaş'a verilen cezanın ardından belediyeye bugün kayyım atadı.

Polisler tarafından ablukaya alınan belediye binası önünde DEM Partililer ile Siirt halkının bekleyişi sürüyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanlığı, Siirt Belediyesi'ne Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'nın Belediye Başkan Vekili olarak atandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

"Siirt Belediye Başkanı Sofya ALAĞAŞ'ın, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 2023/113 Esas ve 2025/23 karar sayılı dosyasında "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması nedeniyle; Sofya ALAĞAŞ Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Siirt Valisi Dr. Kemal KIZILKAYA Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir"

"8 BELEDİYEMİZ GASP EDİLDİ"
DEM Parti'den kayyım atanmasına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Siirt Belediye Eş Başkanımız Sofya Alagaş’a verilen 6 yıl 3 aylık cezanın ardından bugün de sabahın erken saatlerinde Siirt Belediyemiz iktidar tarafından gasp edildi ve kayyum atandı. Böylece 31 Mart seçimlerinden bugüne halkın oylarıyla seçilen Hakkari, Mardin, Batman, Dersim, Halfeti, Akdeniz, Bahçesaray ve en son Siirt olmak üzere 8 belediyemiz gasp edilmiş oldu."
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