Bir belediyeye daha operasyon sinyali

Barış Pehlivan, “Arka Bahçe” adlı köşesinde “Erdoğan: Delil yoksa neden tutukladınız?” başlıklı bir yazı kaleme aldı.



Pehlivan bugünkü yazısının “Sırada Aydın mı var” başlıklı bölümünde, CHP’li bir belediyeye daha operasyon yapılabileceği iddiasını gündeme getirdi.



Pehlivan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne “terör” iddiasıyla İçişleri Bakanlığı tarafından teftiş başlatılmasını ve aralarında CHP’li Avcılar Belediyesi’nin çalışanlarının da olduğu 17 şüphelinin gözaltına alınmasındaki kilit isim Erkan Karaarslan üzerinden yeni bir operasyon hazırlığında olunduğunu anlattı.



Pehlivan’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:



CHP’li Avcılar Belediyesi’ne yapılan operasyonun ne anlama geldiğini bu köşede okumuştunuz. Özetle; tutuklanan Erkan Karaarslan üzerinden CHP’li belediyeleri seçmen gözünde zayıflatma amaçlanıyordu. Benzeri 2019’da da denenmiş ancak başarılı olunmamıştı.



Şimdi...



Bir çarpıcı kesişim noktası daha var: Serhan Seyhan.



O ki sahte üniversite diplomasıyla belediye ihalelerine girdiği ortaya çıkandı.



O ki özel izinle girdiği cezaevindeki Karaarslan’a “itirafçı ol” teklifi yapandı.



O ki AKP Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ile ilişkileri fotoğraflara kadar yansıyandı.



İşte 2019’da çok kez konuştuğumuz o Serhan Seyhan’ın, şimdi yine piyasaya çıktığını gözlemliyorum.



Ne ilginçtir ki CHP’ye yapılan bu son operasyondan günler önce de Erkan Karaarslan’ın isminin geçtiği yazılar kaleme almaya başlamış.



Ve ne tesadüftür ki Aydın Büyükşehir Belediyesi hakkında iddialarda bulunduktan hemen sonra Sabah gazetesi dün şu haberi geçti:



“F***’nün belediyeler imamı Erkan Karaaslan ile CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde görev alan üst düzey bürokratlar arasındaki para trafiği MASAK raporu ile belgelendi.”



Beklentim doğru çıkıyor: Muhalefet belediyelerine operasyonlar hızlanacak.