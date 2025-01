Bir Ben Bilmiyorum

Yazılarımda, konuşmalarımda hep o var.Herkesin dilinde o var.Üç aydan beri yazılarımı hep onunla ilgili yazıyorum, onun hatıralarıyla tezyin etmeyeçalışıyorum.İlk yazıyazıları onu takip etti.Hocaefendi’den söz ediyorum.Ruhunun ufkuna yürüyeli neredeyse üç ay oldu.Bazıları hep onu yazıyorsun diyebilir.İnanın bir ömür boyu yazsam kalem usanası değil.Hep onu yazmak, onu konuşmak, onunla olmak, onun hatıraları ile hemhal olmak bana iyigeliyor.Yüreğimdeki koru hafifletmek için belki de böyle yapıyorum.Köy çocuklarının ufkunu, dünyaya taşıyan o tren istasyondan gittikçe uzaklaşıyor.Uzaklardan pırıl pırıl göklere uzanan dumanları görünüyor.Hasretin bir mendil gibi sallandığı o trenin ardından söylenen sözler, kelimeler, konuşmalarkoru alevlendirmekten başka bir işe yaramıyor.Onun garipliği, onun yalnızlığı, onun yaşadıkları gözümün önüne geliyor ve bazanhıçkırıklarımı tutamıyorum.Hayali gözlerimin önünden hiç gitmiyor.dediği gibi;“Tecellâ-yı cemâlinden habîbim nev-bahâr ateş!Gül ateş, bülbül ateş, sümbül ateş, hâk ü hâr ateş!Nigârım gel de gör kalbimde âteş, ah ü zâr âteş.”Geçen günler gönlümüzdeki ateşi harlandırmaktan başka bir işe yaramasa da yine de onunlaolmak, onu yazmak, onu okumak bana iyi geliyor.Yanmaktan zevk almak gibi bir şey bu.Sanki onu yazmasam, onun konuşmasam, onunla olmasam asıl o zaman aramızdan ayrılıpgidecek gibi geliyor.O hepimizi ısıtan güzel gözlerini yumarsa bütün dünya üşüyecek gibi geliyor.Sadece yazmak değil, onun kitaplarını, onunla ilgili yazıları okumak, onu dinlemek de iyigeliyor bana.Onunla ilgili kitapların pek çoğunu yeniden bir gözden geçirdim. Sohbetlerini dinledim.Zamanı donduran fotoğrafların arasında gezindim. Cumhurbaşkanları ile yan yana oturuşlar,Hoşgörü geceleri, Papa ile, Patriklerle, Hahambaşılarla, metropolitlerle, buluşmalar...Durgun gölleri harekete geçiren cami kürsüleri…Her kesimden her mahalleden insanın katıldığı iftar sofraları…Temel atma törenleri…Başbakanlarla, cumhurbaşkanları ile yapılan açılışlar…Mazinin o güzel günlerinde dolaştım.Çağlayan Dergisi’nin onunla ilgili özel sayısındaki yazıların hepsini baştan sona okudum.Hepsi birbirinden güzeldi.Ülkemiz dışındaki alimlerin, bilim adamlarının tespitleri yiğitçeydi.hatırası ağlattı beni.Genç rehber kızlarımızla son bir araya gelişlerinde kızlarımız salondan ayrılırken Hocaefendi,“Bütün hayatı onlar için yaşadım, kendim için değil,” diyor.Yer ve gök kadar doğru bir söz bu…O kendi için yaşamadı.Elli yıllık yol arkadaşıyazısı da yalnızlığa yazılmış bir serenadgibiydi.aşk kokan, hasret kokan, özlem kokan ve birbirinden enfestespitlerle tezyin yazısı bir ağıt, bir havar türküsü gibiydi;“Yaklaşık iki ay önce, New Jersey Gençlik Merkezinde, Almanya’dan gelen kalabalık bir kızöğrenci grubu ile buluşmuştuk. Bir kısmı Almanya’da doğmuş büyümüş, bir kısmı “süreç”lebirlikte hicret etmiş. Dil öğrenmiş, önemli üniversitelerden kabul almış, pırıl pırıl gençler.Hocaefendi’yi ziyaret edebilmek için onlarca kitabını okumuş, sohbetini dinlemiş, okuduklarıve dinledikleri şeylerle sınava girip Amerika’ya gelmeye hak kazanmış, aşk ve şevkle dolu ogencecik kız çocuklarına bakarken,(Yunus Emre)diye sormuştum içimden.Gençler bir yönüyle üzgündüler, zira Hocaefendi kampta değildi. Sonra Hocaefendi’nin biryerden dönerken “Kampa uğrayalım.” dediğini, arabanın aralanmış camından binanın önüneinmiş o kız çocuklarını selamladığını, Hocaefendi’yi gören o gençlerin hıçkıra hıçkıraağladığını öğrendim.Yeniden tekrar ettim içimden:“Ne gördü Leyla’nın gözünde Mecnun?”O kız çocukları Hocaefendi’nin yüzünde ne gördüler?Peki Hocaefendi o çocukların yüzünde ne görmüştü de onların hıçkırıklarına kendi hıçkırıklarıile cevap vermişti?Ne gördü Hocaefendi’nin gözünde bunca insan,Ki bütün mehâliki göğüslemeyi göze aldılar.Yollarından dönmedi, teşettüt-ü ârâ yaşamadılar.Tehditler karşısında sinmedi, yollarına devam ettiler.Ne gördüklerini biliyoruz. Onlar ne gördüyse, şükür biz de onu görüyoruz…”Sahi, ne görmüşlerdi onun gözlerinde?Büyük Hak dostu’un dediği gibi, ne gördüler Leyla’nın gözünde de bu gençlerkendilerini uçsuz bucaksız bozkırlara, kızgın çöllere vurdular.Kaç faniye nasip olmuştur gönlü imanla dolu yüzbinlerce Anadolu evladını Mehlika Sultan’aaşık gençler gibi Asya bozkırlarına, Afrika çöllerine salmak.Sahi,ne gördü Leyla’nın gözünde Mecnun?Herkes biliyor onun aramızdan ayrıldığını bir ben bilmiyorum.Sanki onu yazmasam onu konuşmasam işte o zaman aramızdan ayrılıp gidecekmiş gibigeliyor.Uşak’ta da müftülük yapançok değerli bir alimdi. Ehl-i sünnet hadisliteratüründe en güvenilir kabul edilen altı külliyattan biri olano tercüme veşerh etmişti.Uşak İmam-Hatip Okulunda okurken cuma günleriCamii’ye onu dinlemeye giderdik.Çok duygulu konuşurdu.Konu Peygamberimize (s.a.v) gelince gözleri dolar, yanaklarından yaşlar süzülürdü.Bu büyük alimle kısa bir süre birlikte çalışma imkânım da oldu.Uşak müftülüğü yaptığı yıllarda ben dekısa bir süre görevyapmıştım.Son devrin büyük alimlerinden olan bu yüce ruhlu insan İbn-i Mace’yi tercüme ederken gecekitaplarını salonda bırakır ve teheccüd namazına kalkmak için gider, odasında bir müddetuzanırmış.Bir gece eşi, saat üç-dört civarında kalktığında bakıyor ki salonun ışığı hala yanıyor. Salonunkapısını aralayarak içeri bakıyor. Kitapların başında Haydar Hocaya benzeyen birisininoturduğunu görüyor.'Seyda hâlâ yatmadın mı?' diyor.Kitapların başındaki zat başını kaldırıp gülümseyince eşi olmadığını anlıyor.Çığlık atarak kaçıyor. Evdeki herkes o çığlığa uyanıyor.Haydar hocada uzandığı yerden doğruluyor;'Hatun ne oldu'; diyor.'Seyda hem oradasın hem buradasın''Sus, sus…'; diyor Haydar Hoca.İbni Mâce’ nin şerhi bittiğinde bu büyük alim odasına kapanıyor ve hıçkıra hıçkıra ağlıyor.Eşi niye ağladığını soruyor.“Hanım şimdi ben ne yapacağım? Ben Resulullah'ın (s.a.v) sözlerini yazarken her geceOnunla beraberdim. O gitti. Nasıl ağlamayayım?';Ben de Hocaefendi ile ilgili yazıları uzatıyorum.Yazmadığım zaman aramızdan bütün bürün ayrılacak gibi geliyor.O gerçekle yüzleşmek, o acıyı yaşamak istemiyorum.Herkes biliyor onun aramızdan ayrıldığını, bir ben bilmiyorum.Hasırlı odalar biliyor, cami pencereleri biliyor tahta kulübeler biliyor…Beşinci Katlar biliyor, Kestane kampları biliyor, Asudeler biliyor…Egenin Camileri, kürsüler, kubbeler biliyor…Yurtlar, okullar, Üniversiteler biliyor…Medrese-i Yusufiye’dekiler, gaybubettekiler, gurbettekiler, bütün dünya biliyor…İsimlerini koyduğu Sümeyralar, Sümeyyeler, Nesibeler, Musablar, Enesler biliyor…“Biz ne kadar talihliyiz değil mi anne, bundan sonra doğan çocukların adını kim koyacak”diyen küçücük çocuklar bile biliyor.Bir ben…Bir ben bilmiyorum.