"Bir çikolata bile etmiyor" dedi, Bakan sosyal medyada linç ettirdi

Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağını duyurduğu doğalgaz rezervi gündemdeki yerini korurken, Sabancı Üniversitesi'nden Profesör Özgür Demirtaş'ın 'rezerv' ile ilgili paylaşımına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Bakanı Mustafa Varank'tan yanıt geldi.







Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz'deki rezervleri açıklayacağı yönündeki haberlerle ilgili kişisel Twitter hesabından, ''Dünyanın en büyük enerji rezervlerine sahip olan Venezuela’da, bir Bidon Petrol, bir tane Damak Çikolata bile etmiyor'' paylaşımında bulundu.





Varank'tan yanıt gecikmedi





Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, Özgür Demirtaş'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu hesaba göre bir "finans profesörü" bir Beypazarı Soda bile etmiyor" şeklinde yanıt verdi.













Demirtaş ve Varank'ın tweet'leri üzerine sosyal medyada "Damak Çikolata" trend topic listesine girdi. Bunun yanısıra Demirtaş aktroller tarafından sosyal medyada linç edildi.