Bomba gibi bir itiraf da Kayseri’den…

SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin 27 Eylül 2016'da gasp ettiği Boydak Holding’in kayyımlar tarafından nasıl soyulduğunu ispat eden çarpıcı bir itiraf daha geldi.







AKP tarafından Boydak’a kayyım yönetim kurulu başkanı olarak tayin edilen Abdullah Güzeldülger eski kayyım genel müdür (CEO) Ertunç Laçinel’in 20 milyon euroyu (133 milyon TL) nasıl zimmetine geçirdiğini anlattı.





AKP’Lİ NURETTİN CANİKLİ VE ADAMLARI…





Genel müdür Laçinel, Slovakya’da kurduğu şirket üzerinden şahsi menfaat temin ettiğine dair yolsuzluğun ortaya çıkmasının hemen akabinde 24 Kasım 2017’de istifa etmişti.





Güzeldülger, 24 Aralık’ta Kayseriolay.com haber sitesinde yayımlanan açıklaması ile istifa öncesinde Laçinel ile halihazırda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı olarak görev yapan Muhiddin Gülal’ın çevirdiği dolapları da şerh etmiş oldu.





Gazeteci Osman Çiftci’nin köşesinde yayımlanan açıklamada Laçinel’in dönemin başbakan yardımcısı ve AKP Giresun Milletvekili Nurettin Canikli tarafından Boydak’a genel müdür olarak tayin edildiğinin altı çiziliyor.





ŞİKÂYET EDİLEN LAÇİNEL KALDI, O KIZAĞA ÇEKİLDİ





Güzeldülger o dönemde nasıl pasifize edildiğini şöyle anlattı: “Laçinel’in bu garip tavır ve davranışları bizi tedirgin etti. Siyasi destekle geldiği için beni şikâyet ederek, önce yönetim kurulu başkanlığından başkan yardımcılığına geçtim. Sonra da Bizim Menkul Değerler (Türkiye Finans’ın iştiraki) şirketinde pasif bir yönetim kurulu üyeliğine kaydırıldım.” dedi.





DOLANDIRICILIĞIN BELGELERİNİ GÖSTERMİŞ!





Laçinel’in Slovakya’daki deposu hakkında bilgi veren Güzeldülger, “CEO’nun Slovakya’da bir şirketi olduğunu, o şirketin kanuni temsilcisine bir şirket kurdurulduğunu, bu şirketin kiraladığı bir depoyu Boydak ile 10 yıllık geri dönülemez bir sözleşme imzalatarak yeni lojistik depo yapmak istediğini öğrendim. O dönem yönetim kurulu başkanı olan arkadaşımıza ‘yıllık 1,5 milyon euro artı masraflar’ şeklinde imzalatılmaya çalışılan bu sözleşmenin bir dolandırıcılık eylemi içerdiğini belgeleri göstererek anlattım.” diye konuştu.





Boydak'ta kayyım yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan Abdullah Güzeldülger AKP'den milletvekili aday adayı olmuştu.





ESKİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÜZELDÜLGER’DEN İTİRAFLAR…





Boydak Holding'de kayyım yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan Abdullah Güzeldülger, Laçinel’in Boydak’ta çevirdiği dolapları şöyle anlattı:





“...Ertunç Laçinel’in o dönem sorumlu başbakan yardımcısı Nurettin Canikli tarafından TMSF başkanlığına atanması tavsiye edilmiştir.





CEO gelir gelmez Kayseri Bayan Basketbol Kulübü ile 2,8 milyon liralık sözleşme imzalayıp yönetim kuruluna imza için getirmiştir.





Bize danışmadan, müzakere etmeden böyle bir sözleşme yapması dikkatimizi çekti. Mahkemenin atadığı bizden önceki kayyımlara ‘Kulüpler sizden sponsorluk istedi mi?’ diye sondum. ‘Evet, geldiler 300 bin TL talep ettiler’ dedi arkadaşlar.





Bunun üzerine ‘Biz bu sözleşmeyi imza etmeyiz’ dedik.





Daha sonra (Boydak) holdingin özel uçağı varken, Türk Hava Yolları (THY) business uçma imkânı varken Onur Air’den düzenlenmiş 40 bin Amerikan Doları tutarında bir uçak kira faturası ödetmeye kalkıştı.





“CEO’NUN GARİP TAVIR VE DAVRANIŞLARI BİZİ TEDİRGİN ETTİ”





Ben de bu seyahati bize bildirmediği ve şirketin kurallarına aykırı olan bu uçak faturasının ödeyemeyeceğini ifade edince, faturayı geri çekti ve kendisinin ödediğini söyledi.





CEO’nun bu garip tavır ve davranışları bizi tedirgin etti. Fakat siyasi destekle geldiği için beni şikâyet ederek, önce yönetim kurulu başkanlığından başkan yardımcılığına geçtim. Sonra da Bizim Menkul Değerler şirketinde pasif bir yönetim kurulu üyeliğine kaydırıldım.





Bu dönemde CEO’nun holdingin lojistik merkezini mülkümüz olan Almanya’daki binadan, Slovakya’ya taşıyacağı bilgisi arkadaşlar tarafından bana verildi.





SLOVAKYA’DAKİ ŞİRKET LAÇİNEL’İN KENDİSİNE AİT!





Ben de Slovak şirketi ticaret odası kayıtlarından inceledim.





CEO Ertunç Laçinel’in de Slovakya’da bir şirketi olduğunu, o şirketin kanuni temsilcisine bir şirket kurdurulduğunu, bu şirketin kiraladığı bir depoyu Boydak ile 10 yıllık geri dönülemez bir sözleşme imzalatarak yeni lojistik depo yapmak istediğini öğrendim.





O dönem yönetim kurulu başkanımız (YKB) olan arkadaşımıza yıllık 1,5 milyon euro artı masraflar şeklinde imzalatılmaya çalışılan bu sözleşmenin bir dolandırıcılık eylemi içerdiğini belgeleri göstererek anlattım.





YKB, Kayseri’deki yönetim toplantısında CEO’nun bu konuya dair heyecanlı sunumunu dinledikten sonra diğer yönetim kurulu üyelerine bu sözleşmeyi imza etmemelerini, kendisinin kafasının konuya yaratmadığını ifade ederek İstanbul’a döner.





Yolsuzluk belgeleri ile ortaya çıkınca TMSF alelacele Ertunç Laçinel'i Boydak'tan kovmuştu. TMSF, Laçinel'in yolsuzluklarını savcılığa bildirmek yerine örtbas etti.





BAKAN İMZA SİRKÜLERİNE MÜDAHALE ETTİ VE…





Ancak biz holdingi yönetmeye başladığımızda ‘şirketin imza sirkülerinde önemli işlerde mutlaka birinci imzanın yönetim kurulu başkanının imzası olması gerekir’ şeklindeyken, Bakan Bey (Nurettin Canikli) bu imza sirkülerine müdahale etmiş.





‘YKB ve YKB vekili ile diğer üyeler’ şeklindeki sirküleri ‘YKB veya YKB vekili’ şeklinde değiştirerek YKB imzası olmadan şirketi önemli işlere imza atabilir konuma getirmiştir.





O YOLSUZLUKTA ŞİMDİKİ TMSF BAŞKANI MUHİDDİN GÜLAL’IN DA İMZASI VAR





Bu nedenle yönetim kurulu başkanının imzalamayın talimatına rağmen diğer yönetim kurulu üyeleri ve o dönem YKB vekili olan şimdiki TMSF başkanı Muhiddin Gülal’ın ve diğer YK üyelerinin imzasıyla bu karar hayata geçmiştir.





Daha sonra konu medyaya intikal edince CEO apar topar işten el çektirilmiştir. Kaderin cilvesine bakın ki o dönem YKB vekili olan şahıs (Muhiddin Gülal) daha sonra TMSF Başkanı olmuş ve kendi imzası bulunan yolsuzluğu denetlemek ve soruşturmakla baş başa kalmıştır.





Boydak'ın içine boşaltılması için Slovakya'da Ertunç Laçinel'in şirketine para aktarılmasında imzası bulunan dönemin yönetim kurulu üyesi Muhiddin Gülal (ortada) daha sonra TMSF Başkanlığı görevine getirildi. Gülal, AKP'li ve sosyoloji bölümü mezunu Alpaslan Baki Ertekin'i (sağda) Boydak'a kayyım genel müdür olarak atadı. Ertekin'in de bağış ve sponsorluklar ismi altında milyonlarca liralık zarara uğrattığı ortaya çıkmıştı.





TMSF USÛLSÜZ HARCAMALARI SAVCILIĞA BEYAN ETMEDİ





Ben bu konuda basında değişik vesilelerle yazılar yazmama karşın, TMSF ve Boydak yönetimi (kayyımlar) bu konuda sessiz kalmayı tercih etmiştir.





Normalde CEO yönetim kurulunun imzasını gerektiren, ancak imzasını almadan yaptığı çok sayıda işlem vardır. Bunlar usulsüzdür. TMSF’nin bunları raporlaştırıp savcılığa suç duyurusunda bulunması gerekir.





Ancak bunu yapmadığını uzun süren sessizliklerinden anlıyoruz.”







