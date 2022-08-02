Bir bu eksikti: Davaların yüzde 40'ına ulaştı

Yüksek seyrenden enflasyon sonrasında artışa geçen kira fiyatlarına çözüm bulunamıyor.





Sorunun çözümü adına atılan yüzde 25 ile kira zammını sınırlama kuralına ise pek uyum sağlanmadığı görülüyor.





Kiracılar ise bu nedenle soluğu mahkemelerde alırken, mahkeme yükünün yüzde 40'ına yakının bu tarz davaların oluşturduğu ve konuyla ilgili en yakın duruşma tarihinin ise yeni yılın başıan verilebildiği aktarıldı.







Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre fahiş kira artışları kiracılarla mülk sahiplerini karşı karşıya getirdi. Enflasyonun çok üzerinde yapılan artışlar dar gelirli kiracıları zorlarken sulh hukuk mahkemelerinin ve icra mahkemelerinin dava yükünün neredeyse yüzde 30-40’ını şu anda kiracı mal sahibi davalarından oluşuyor. Mahkemelerde ciddi yük oluşunca duruşma günü de en erken 2023’te veriliyor. fahiş kira artışları kiracılarla mülk sahiplerini karşı karşıya getirdi. Enflasyonun çok üzerinde yapılan artışlar dar gelirli kiracıları zorlarken sulh hukuk mahkemelerinin ve icra mahkemelerinin dava yükünün neredeyse yüzde 30-40’ını şu anda kiracı mal sahibi davalarından oluşuyor. Mahkemelerde ciddi yük oluşunca duruşma günü de en erken 2023’te veriliyor.

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Av. Ali Güvenç Kiraz, normal koşullarda davaların ön hazırlık duruşmasının 3 ayda verildiğini şimdi bu sürenin en az 6 aya çıktığını vurgulayarak, “Kira tahliye ve kira tespit davaları normal zamanlarda ortalama 2-2.5 yıl civarında sürüyor, şimdi bu süre en az 3 yıla çıkacak. Kira tahliye ve kira tespit davalarında haziran, temmuz ayında açılan davalar için İstanbul’da sulh hukuk mahkemeleri en erken 2023 Ocak ayına duruşma günü veriyorlar. Dava yükü astronomik şişmiş durumda” dedi.