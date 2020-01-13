Samanyolu Haber /Gündem / Bir buçuk ay bile değil... Tam 312 bin kişi daha sınıra geldi! /13 Ocak 2020 16:35

Bir buçuk ay bile değil... Tam 312 bin kişi daha sınıra geldi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 Aralık 2019'dan bugüne kadar İdlib'den 312 bin kişinin sınıra yakın yerlere göç ettiğini, bunların yüzde 76'sının kadın ve çocuklardan oluştuğunu söyledi.

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İçişleri Bakanı Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) düzenlenen 'İdlib Yardım Kampanyası Basın Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Soylu, İdlib'de, iç savaş öncesinde 1.5 milyon insanın yaşadığını, savaş süresince de yoğun bir göç aldığını ve bugünkü nüfusunun 3.7 milyon olduğuna işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Son dönemde yaşanan gelişmeler ve çatışmalar neticesinde 1 Aralık 2019'dan itibaren bugüne kadar 312 bin kişi sınırımıza yakın yerlere doğru göç etmiştir. Göç edenlerin yüzde 76'sı kadın ve çocuktur. Takdir ederseniz ki bu bu bir taşınma değildir. Yanlarına alabildikleri birkaç parça eşyayla kaçıştır. Sınırımızın dışında, 20 kilometre kadar yakınında oluşturduğumuz 9 kamp alanına geliyorlar."

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