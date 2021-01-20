Bir buçuk ve 4 yaşındaki iki kardeş anneleriyle birlikte karantina hücresinde!

SEVİNÇ ÖZARSLAN- BOLD MEDYA





Dün tutuklanıp Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevine konulan matematik öğretmeni İlayda Tekgöz, 1,5 yaşındaki oğlu Mehmet Ekrem ve 4 yaşındaki kızı Zülal ile karantina hücresinde kalıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alınan anne ve çocuklar, 14 gün tek başlarına bir hücrede yaşamak zorunda. Aile yakınlarının verdiği bilgiye göre mahkeme bitene kadar Çağlayan Adliyesi’nin koridorunda annesini bekleyen Zülal ve Mehmet Ekrem, tutuklama kararından sonra anneleriyle birlikte cezaevine gitti.





SİYASİLERDEN TEPKİ

İlayda Tekgöz’ün biri kucağında diğeri elinde iki çocuğu ve polisler eşliğinde adliye koridorunda çekilen fotoğrafına farkı partilerden siyasetçiler tepki gösterdi. HDP Milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu, “2 çocuk daha annesiz kaldı bugün! Nedir bu hal? 1.5 yıl önce doğumhane kapısında gözaltına alınan İlayda Tekgöz bugün tutuklanıp Bakırköy Kadın Cezaevine gönderildi. 1,5 yaş bebek, 4 yaş çocuk annesi böyle tutuklandı. Eşi Hasan Tekgöz de 11 aydır Silivri’de” dedi.





İnsan hakları aktivisti ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Bugün bebekli bir anne daha tutuklandı. Eşi de tutuklu olduğu için çocukları ya cezaevinde ya da anne-baba olmadan büyüyecek. Anne-baba tutukluluğu geride kalan çocuklar için yaşatılacak zulümden başka bir şey değildir” ifadelerini kullandı.









Eski milletvekili Mehmet Ali Aslan ise “Bir elinde bebek bir elinde çocuk. Tutuklandı! Eşi de Silivri’de tutuklu olan iki çocuk annesi İlayda Tekgöz az önce tutuklandı. 1.5 yaşındaki Muhammed Ekrem ilkin doğumhane kapısında polisle tanışmıştı. Ablası Zülal ise 4 yaşında.” diye yazdı.





DOĞUMDAN 2 SAAT SONRA GÖZALTINA ALINMIŞTI





Bir buçuk yıl önce doğumhane kapısında gözaltına alınan İlayda Tekgöz dün Çağlayan 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada tutuklandı. 19 Temmuz 2019’da Gaziosmanpaşa Şafak Hastanesi’nde doğum yaptıktan iki saat sonra Cemaat soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan İlayda Tekgöz o gün adli kontrolle serbest bırakılmıştı.





EŞİ DE 11 AYDIR TUTUKLU

Kapatılan dershanelerde matematik öğretmeni olarak görev yapan 32 yaşındaki İlayda Tekgöz’ün eşi Hasan Tekgöz de 11 aydır Silivri Cezaevinde tutuklu bulunuyor. 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan makine mühendisi Hasan Tekgöz Şubat 2020’de tutuklanmıştı.





Serbest bırakıldığı günden beri İstanbul’da yaşayan ve eşini ziyaret eden İlayda Tekgöz’ün ‘kaçma şüphesi var’ denilerek tutuklandığı öğrenildi. Mesajlaşma programı Bylock, Bank Asya hesabı, mahkemeye geldiği halde dinlenmeyen bir tanığa dayanılarak hakkında dava açılan İlayda Tekgöz’ün oğlu Ekrem bebek anne sütüyle besleniyor.