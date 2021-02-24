Bir büyük ihale daha yandaşa gitti

BOTAŞ'ın Ambarlı-Pendik Deniz Doğalgaz Boru Hatları İyileştirilmesi Projesi ihalesi kamuoyuna duyurulmadan yapıldı.İhale için, kamu yararına rekabete imkan sağlayan “Açık” usül yerine, kanunun deprem ve afetler gibi önceden bilinemeyecek olağanüstü haller için öngördüğü “21-b Pazarlık” usulü tercih edildi.







İhaleye katılan şirketler özel olarak davet edildi.19 Ekim'de gerçekleştirilen ihaleye kamuoyunun çok yakından tanıdığı, Limak, Kolin, IC İçtaş ile Atlas Maden-Yapı ve Yapı firmaları katıldı.





Yaklaşık maliyeti 324 milyon 845 bin 067 lira 78 kuruş olarak belirlenen ihale, 324 milyon 535 bin 520 liraya Atlas Maden-Yapı ve Yapı ortaklığına verildi.





İstanbul Avrupa Yakası'nda Avcılar İlçesi Ambarlı kıyısından başlayıp Adaların güneyinden geçerek Anadolu Yakası'nda Pendik İlçesi kıyıları arasında kalan deniz tabanında gerçekleştirilecek iyileştirme projesinin bitiş tarihi 9 Ağustos 2023 olarak planlandı.





Yapı ve Yapı, beş yılda aldığı 11 büyük ihalede 5 milyar 996 milyon liralık sözleşme imzaladı.





Bunlar arasında 629 milyon liralık İstanbul Finans Merkezi SPK binası, 398.5 milyon liralık Ankara Millet Bahçesi, 1 milyar 719 milyon liralık Rize İyidere Lojistik Limanı bulunuyor.





Şirketin ihalede ortak olduğu Atlas Madencilik’in ise 25 milyon liralık sermayesi bulunuyor.