Bir buzdolabı için 9 yıl!

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi'nin (BİSAM) yaptığı hesaplama asgari ücretlinin nasıl bir sefalete mahkûm edildiğini gözler önüne serdi.





BİSAM raporuna göre asgari ücretle geçinen bir hanede her aile ferdi öğün başına 1,85 lira ile karnını doyurmak mecburiyetinde. 1 buzdolabı için yaklaşık 8 yıl emek vermesi gereken asgari ücretli, 725 liraya barınma ve ısınma masraflarının altından kalkmaya çalışıyor.





ASGARİ ÜCRET 2021 YILINDA KAÇ TL OLACAK?





10 milyon kişi aralık sonuna kadar belirlenecek 2021 yılı asgari ücret tutarına kilitlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı 22 Aralık Salı günü yapılacak.





BİSAM'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tüketici fiyat endeksi (TÜFE) madde fiyatları ile tüketim harcamaları araştırması ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücret istatistikleri üzerinden yaptığı hesaplamaya göre, ortalama kira 1.113 TL iken asgari ücretlinin konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar için ayırabildiği tutar yalnızca 725 TL. Kiraya ayırabildiği tutar ise 464 TL.





"TEK GELİRLİ BİR ASGARİ ÜCRETLİ EN YOKSUL DİLİMDE"





2019 yılı TÜİK tüketim araştırması sonuçlarına göre, en yoksul yüzde 20'lik gelir grubu gelirinin ancak yüzde 28,7'sini gıda harcamalarına ayırabiliyor.





Aynı verilere göre tek gelirli bir asgari ücretli ailesi en yoksul yüzde 20'lik dilim içinde yer alıyor. Eşi çalışmayan ve 2 çocuklu bir asgari ücretlinin ailesi ile birlikte sağlıklı beslenebilmesi için olması gereken miktar 2 bin 439 TL.





Yapabildiği harcama ise 667 TL. Başka bir ifadeyle gıda için günlük 22 TL ayırabiliyor.





ÖĞÜN BAŞINA 1 LİRA 85 KURUŞ





Asgari ücretlinin üç öğün için kişi başına ayırabildiği tutar 5,60 TL olurken, öğün başına bu tutar sadece 1,85 TL mertebesinden kalıyor. Asgari ücretlinin 2020 yılı kasım ayında ortalama fiyatı 3 bin 561 lira olan bir buzdolabını alabilmesi için, ev aletlerine ayırabildiği 38,5 lira ile 93,7 ay (9 yıl) çalışması gerekiyor.





Tek belediye otobüs biletinin Türkiye ortalamasında 2,80 TL olduğu şartlarda asgari ücretlinin ulaşım için ayırabildiği günlük tutar ise sadece 2,31 TL ile tek yön biletine yetiyor.