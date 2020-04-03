Bir çağrı da Avrupa'dan

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) raportörü Boriss Cilevics, ölümcül Koronavirüs salgınına karşı cezaevlerinde hijyen ve sosyal mesafe kurallarının uygulanmasının imkânsız olduğunu belirterek, Türkiye ve İspanya’ya siyasi tutukları serbest bırakmaları çağrısında bulundu.





AKPM’nin “Siyasetçiler görevleri esnasında yaptıkları açıklamalardan dolayı yargılanmalı mı?” başlıklı soru önergesini hazırlayan raportör Boriss Cilevics, cezaevlerindeki sayı fazlalığına dikkati çekti.





Cilevics, Koronavirüs salgını sebebiyle siyasi tutukluların ilk etapta serbest bırakılacaklar arasında olması gerektiğini kaydetti.





"SİYASİ SUÇLULAR DA BU TEDBİRLERDEN FAYDALANMALI"





Birçok ülkenin Koronavirüs salgını sebebiyle tutukluları serbest bırakma yönünde aldığı kararın olumlu karşılandığını da belirten Cilevics, “2017 referandumunda rol oynadıkları için tutuklu olan Katalan siyasetçiler ile Türkiye’de tutuklu olan belediye eş başkanları, milletvekilleri de bu tedbirlerden faydalanmalıdır.” dedi.





AKP raportörü Boris Cilevics, Türkiye cezaevlerindeki tutukluların da bir an önce serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.





Katalan tutuklularla İspanya’yı ziyaret ettiğinde görüştüğünü de dile getiren Cilevics, bu kadın ve erkeklerin hiç kimse için tehdit oluşturmadığından emin olduğunu belirtti.