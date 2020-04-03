Samanyolu Haber /Dünya / Bir çağrı da Avrupa'dan /03 Nisan 2020 01:23

Bir çağrı da Avrupa'dan

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) müttefiği Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) ile hazırladığı infaz indirimi paketine Avrupa'dan da itiraz geldi. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) raportörü Boriss Cilevics, siyasi tutukların serbest bırakılması için Türkiye'ye çağrıda bulundu.

SHABER3.COM

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) raportörü Boriss Cilevics, ölümcül Koronavirüs salgınına karşı cezaevlerinde hijyen ve sosyal mesafe kurallarının uygulanmasının imkânsız olduğunu belirterek, Türkiye ve İspanya’ya siyasi tutukları serbest bırakmaları çağrısında bulundu. 

AKPM’nin “Siyasetçiler görevleri esnasında yaptıkları açıklamalardan dolayı yargılanmalı mı?” başlıklı soru önergesini hazırlayan raportör Boriss Cilevics, cezaevlerindeki sayı fazlalığına dikkati çekti. 

Cilevics, Koronavirüs salgını sebebiyle siyasi tutukluların ilk etapta serbest bırakılacaklar arasında olması gerektiğini kaydetti.

"SİYASİ SUÇLULAR DA BU TEDBİRLERDEN FAYDALANMALI"

Birçok ülkenin Koronavirüs salgını sebebiyle tutukluları serbest bırakma yönünde aldığı kararın olumlu karşılandığını da belirten Cilevics, “2017 referandumunda rol oynadıkları için tutuklu olan Katalan siyasetçiler ile Türkiye’de tutuklu olan belediye eş başkanları, milletvekilleri de bu tedbirlerden faydalanmalıdır.” dedi.

AKP raportörü Boris Cilevics, Türkiye cezaevlerindeki tutukluların da bir an önce serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.  

Katalan tutuklularla İspanya’yı ziyaret ettiğinde görüştüğünü de dile getiren Cilevics, bu kadın ve erkeklerin hiç kimse için tehdit oluşturmadığından emin olduğunu belirtti. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bir çağrı da Avrupa'dan Sonraki Haber >>

Sanat, siyaset ve edebiyat dünyasından infazda eşitlik çağrısı

Sanat, siyaset ve edebiyat dünyasından infazda eşitlik çağrısı

“Türkiye’deki siyasi mahkûmları serbest bırakın!”

“Türkiye’deki siyasi mahkûmları serbest bırakın!”

Sinirler gerildi, ünlü profesör yayını terk etti

Sinirler gerildi, ünlü profesör yayını terk etti

İstanbul'daki korona Gasilhanesi

İstanbul'daki korona Gasilhanesi

Sanatçılar, yazarlar ve siyasetçilerden ortak çağrı

Sanatçılar, yazarlar ve siyasetçilerden ortak çağrı

Vali Hanım sokağa indi!

Vali Hanım sokağa indi!

Erdoğan'a 'Reis' diyen rektör!

Erdoğan'a 'Reis' diyen rektör!

Gergerlioğlu: Siyasi suçlular da faydalansın

Gergerlioğlu: Siyasi suçlular da faydalansın

Yandaş kanalda spikerden ilginç yorum

Yandaş kanalda spikerden ilginç yorum

Bizim esas işimiz

Bizim esas işimiz
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:48:04