Ankara'da cezaevinden yeni çıkan Fatih S., şiddet uyguladığı eşinin evi terk etmesi üzerine evde iki çocuğunu uzun namlulu silahla rehin aldı.





Bugün Türkiye saati ile 14:00 civarında Çankaya ilçesi Akpınar Mahallesi 853'üncü Cadde polis ablukasına alındı.





"ÇAKICI AFFI" İLE TAHLİYE OLDU





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile müttefiği Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) oyları ile kabul edilen ve Ceza İnfaz Kanunu'nda değişikliğe imkân veren af sayesinde cezaevinden çıkan Fatih S.'nin önceki gün eşiyle bilinmeyen bir sebeple tartıştığı kaydedildi.





Fatih S.'nin şiddet uyguladığı ileri sürülen eşi Alev S, 4 yaşındaki kızı ve 7 yaşındaki oğlunu da bırakarak, evi terk etti.





Fatih S, ısrarlarına rağmen geri dönmeyen eşini arayıp, "Eve gelmezsen çocukları öldüreceğim." dedi. Alev S.'nin ihbarı üzerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi adrese sevk edildi.





Polis Özel Harekât timleri de binanın çevresinde tedbir aldı.





Aralarında müzakereci polis memurunun da bulunduğu ekipler, uzun namlulu silahla çocuklarını rehin alan Fatih S.'yi ikna etmek için binaya girdi.





"EVDE KALAŞNİKOF VAR" DİYEREK TEHDİT ETTİ





Ancak Fatih S., "Evde kalaşnikof var, yaklaşmayın!" diyerek polislerin uzaklaşmasını istedi.





Polisin çabasına rağmen ikna olmayan Fatih S., eşinin eve gelmesini istedi. Bunun üzerine Alev S., eve getirildi.





Çelik yelek giydirilen Alev S., polisler eşliğinde binaya girdiği sırada Fatih S., kızını bıraktı. Fatih S., eşinin ikna etmesi üzerine oğlunu da bıraktı.





Alev S., oğlunu kucağına alarak binadan çıktı. Alev S., büyük korku yaşayan çocuklarını, evin önünde sarılıp öperek sakinleştirmeye çalıştı.





Fatih S., Polis Özel Harekat ekipleri tarafından gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.