Samanyolu Haber /Dünya / Bir canlı yayın = 11 Pozitif vaka /03 Ekim 2020 10:58

Bir canlı yayın = 11 Pozitif vaka

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Başkan adayları Donald Trump ve Joe Biden'in karşı karşıya geldiği canlı yayın tartışmasıyla ilişkili 11 yeni tip koronavirüs vakası ortaya çıktı.

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Cleveland yetkilileri, cuma günü yapılan açıklamada başkanlık tartışmasının kurulum ve planlamasında görev alan 11 kişide Covid-19 tespit edildiğini duyurdu. Yetkililer, salı günü düzenlenen tartışma yayını ile ilişkili pozitif vakaların temas öykülerinin incelendiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump da tartışma programından üç gün sonra, eşi Melania Trump'la birlikte Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Joe Biden'in testi negatif çıktı

Başkan Trump''ın Covid-19'a yakalandığını duyurmasının ardında gözler Demokrat aday Joe Biden'a çevrilmişti. 77 yaşındaki ABD'li politikacı, Twitter üzerinden yayınladığı mesajda koronavirüs testinin negatif çıktığını duyurdu.

Beyaz Saray'da maske takmak 'kişisel tercih' meselesi

ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump'ın Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasına rağmen Beyaz Saray'ın mevcut virüs protokolünde herhangi bir değişiklik yapılmadığı belirtiliyor.
Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi cuma günü yaptığı açıklamada, yayılmayı durdurmaya yardımcı olduğuna dair çok güçlü kanıtlar olmasına rağmen yüz kapatmanın 'kişisel bir seçim' olarak nitelendirildiğini ve Beyaz Saray'da maske takmanın zorunlu olmayacağını söyledi.
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