'Bir çocuğu ölüme mahkum etmeyin'

Tedavisi pasaport engeline takılan kanserli Ahmet Burhan: Ben Babamı istiyorum 22 aydır babası cezaevinde olan ve annesi de bu süreçte gözaltına alınıp geri bırakılan 4 evre kemik kanseri 8 yaşındaki Ahmet Burhan Ataç, Almanya’da tedavi olma şansı yakaladı. Fakat annesinin pasaportundaki engelden dolayı yurt dışına çıkamıyor. Anne Zekiye Ataç yaşadıklarını KHK TV'ye anlattı.
Anne Ataç, “Yetkililere sesleniyorum. Yasağı kaldırın oğlumun hayatı tehlikede. Oğlumun tedavi edilmesi noktasından herkesten destek bekliyorum.” dedi .
Adana’da özel bir yurtta görev yaptığı için örgüt üyesi olduğu iddiasıyla 20 Şubat 2018’de tutuklanan ve 30 Kasım 2018’de, 9 ay 9 yıl hapis cezasına çarptırılan baba Harun Reha Ataç’ın oğlunun hastalığı yeni öğrenmişti. Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde davası görülen Ataç’ın dosyası şu an İstinaf’ta.
Eşiyle aynı gün gözaltına alınan Zeki Ataç, 2,5 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti. Ahmet Burhan Ataç, anne ve babasının ayrı kaldığı o günlerde hastalığa yakalanmıştı.
Anne Ataç geçtiğimiz günlerde tekrar gözaltına alınmış ancak tekrar Adli Kontrol şartı ile serbest kalmıştı