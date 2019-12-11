'Bir çocuğu ölüme mahkum etmeyin'

Tedavisi pasaport engeline takılan kanserli Ahmet Burhan: Ben Babamı istiyorum 22 aydır babası cezaevinde olan ve annesi de bu süreçte gözaltına alınıp geri bırakılan 4 evre kemik kanseri 8 yaşındaki Ahmet Burhan Ataç, Almanya’da tedavi olma şansı yakaladı. Fakat annesinin pasaportundaki engelden dolayı yurt dışına çıkamıyor. Anne Zekiye Ataç yaşadıklarını KHK TV'ye anlattı.





Anne Ataç, “Yetkililere sesleniyorum. Yasağı kaldırın oğlumun hayatı tehlikede. Oğlumun tedavi edilmesi noktasından herkesten destek bekliyorum.” dedi .





