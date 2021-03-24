Bir çocuk daha göz göre göre ölmesin!

Anne babası tutuklu olan lösemi hastası 12 yaşındaki Hakan’ın durumu ağırlaştı. Lösemi hastası olan ve kemoterapi gören Hakan’ın ağzında yaralar oluştuğu, yemek yiyemediği ve halsiz düştüğü öğrenildi. Doktorlara göre Hakan’ın kurtulma şansı var ancak bunun için moralinin yüksek olması ve bu sebeple annesinin tedavi sırasında yanında olması gerekiyor.







Aile hastalık teşhisinin konulduğu ocak ayından bu yana en azından annesi Sabriye Dağdeviren’in tahliye edilmesi için başvurdu ancak bugüne kadar sonuç alamadı. Çok duygusal bir çocuk olduğu belirtilen Hakan’ın sürekli annesini istediği, babaanne ve dedenin çaresiz kaldığı öğrenildi.





Dede Ali Dağdeviren, “Hem babası hem annesi tutuklu. Evladımın emaneti gözlerimizin önünde eriyip gidiyor. T tipi lösemi olduğu söylendi. Kurtulma ihtimali yüksek ancak annesi yanında olmalı. Biz yetemiyoruz yavruma. Annesini istiyor. Yetkililerden rica ediyoruz; evladımızı göz göre göre ölüme göndermesinler.” diyor.



