Samanyolu Haber /Gündem / Şırınga çikolata dehşeti! /12 Aralık 2019 10:43

Şırınga çikolata dehşeti!

Ankara'dan sonra Diyarbakır'da bir çocuk daha şırınga çikolata yüzünden hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 7 yaşındaki bir çocuğun, 9 gün önce boğazına kaçtığı iddia edilen şırınga şeklindeki çikolata kapağı sebebiyle öldü.

Seyrantepe Mahallesi'nde 7 yaşındaki Umut Bilgi, 25 Kasım'da okul çıkışında, okul yakınında bir marketten aldığı şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu ambulansla Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılmıştı.

7 YAŞINDAKİ UMUT HAYATINI KAYBETTİ

9 gün yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 7 yaşındaki Umut Bilgi, 5 Aralık'ta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

Acılı aile bütün anne ve babalara çağrıda bulunarak yaşadıkları acıları kimsenin yaşamaması için çocuklarını bu üründen uzak tutmalarını istedi. 

Aile ayrıca şırınga çikolatasına karşı tedbir alınması için yetkililere çağrıda bulundu.

ANKARA'DA 7 YAŞINDAKİ MERT ŞIRINGA ÇİKOLATADAN ÖLDÜ

Ankara Keçiören'de eğitim gördüğü ilkokulun kantininde aldığı şırınga şeklindeki sıvı çikolatayı yerken, nefes alamayıp, fenalaşan 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal ise dün toprağa verildi.
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