Bu kez Hintliler vurdu! 200 bin kişinin 100 milyon doları buhar oldu

Kripto para borsası” ya da “kripto para sistemi” ismi altında aylık yüzde 30 kazanç vaadi ile para toplayan “Smart Trade Coin (STC)” on binlerce kişiyi dolandırdı.





Hürriyet'te yer alan haberdeki iddialara göre sisteme üyelik için ilk olarak bir paket satın almak gerekiyor. İsteyen 100 dolara, isteyen 1.000 dolara paket satın alabiliyor. STC söz konusu paketler için ücret alınmasının gerekçesini, “Sistem bir robot yazılımla çalışıyor. Robot 7 gün 24 saat para yatıran kişi namına çalışıyor. Yatırdığınız para, kripto para piyasasında değerlendiriliyor. Sizin adınıza alım-satım yapılıyor.” şeklinde açıklıyor.





200 BİN KİŞİ PARA KAPTIRDI





5 bin dolar veren de oldu, 50 bin dolar veren de. Sistem, yeni üye kazandırana daha fazla kazanç vaat ettiği için herkes çevresindekileri para yatırmaya teşvik etti. Sisteme dahil edilen kişi sayısı arttıkça kazanç da katlandı.







Türkiye’nin hemen her ilinde yürütülen faaliyet sonrası 200 bine yakın kişiden para toplandı. Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde ikamet eden gurbetçiler de para kaptırdı.





Konuya yakın kaynaklar, toplanan paranın 100 milyon dolar olduğunu belirtiyor. Sisteme para kaptıran meslek gruplarında ise yok yok. Birçok esnafın da para yatırdığı sisteme üye olan en dikkat çekici isimlerden biri Ramazan Oruç.

Şirket Hintlilerin kontrolünde







Oruç, Eskişehir’de bulunan By Ramazan Kokoreç isimli iş yerinin sahibi. Oruç’un sisteme yatırdığı paranın 2 milyon lira seviyesinde olduğu ifade ediliyor. Bu arada Ramazan Oruç’un ismi, bir kaç yıl önce de benzer bir saadet zincirinde geçmişti.







“KÂRDAN VAZGEÇTİK, ANA PARAMIZI VERİN YETER”





Birçok üye, paralarını alamayınca sistemin Türkiye lider grubunda yer alan isimlere ulaşmaya çalıştı. ‘Smart Trade Coin’in Eskişehir’deki ofisini basan bir grup, “Kâr payını istemiyoruz. Ana paramızı verin yeter” diyerek tepki gösterdi.





Sistemin Türkiye’deki lider ekibinde yer alan isimlerden Osman Esmer, Hürriyet’e verdiği mülakatta, “Biz bu işte günün birinde şalterin ineceğini biliyorduk. Ben esnafım. Yakın çevremden akrabalarımdan insanları sisteme dahil ettim. Benim yönlendirmemle sisteme girenler paralarını aldı. Ben kendim de para yatırdım. Bir zararım yok.” diye konuştu.





Esmer’in bundan 2 ay önce 220 bin TL sermaye ile bir şirket kurduğu anlaşıldı.





Esmer’in yanı sıra Emre Ünal, Çiğdem Karaca, İlhan Özcan, Zeliha Yılmaz ve İlhan Çetiner gibi isimlerin de sistemin Türkiye lider ekibinde yer aldığı ileri sürüldü. Söz konusu isimlerin daha önce de bir kaç farklı saadet zincirinin yöneticiliğini yaptıkları iddia edildi.





PARALAR MARSHALL ADALARI’NA AKTI





Kripto para piyasasında alım-satım yapıldığı belirtilerek kurulan sistemin kurucuları ise Hintliler. Türkiye’nin yanı sıra başka bir çok ülkede yürütülen faaliyet sonrası paraların aktığı adres ise Hawaii ile Papua Yeni Gine arasında bulunan Marshall Adaları.





Türkiye’ye uzaklığı 13 bin 163 kilometre uzaklıkta bulunan bu ada ülkesine aktarılan paraların izine ulaşılıp ulaşılamayacağı ise bilinmiyor.