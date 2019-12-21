Bir Cumhur İttifakı dolandırıcılığı

Şüphelinin kimlik ibraz edememesi üzerine adliye polisine haber verildi. Ş.D. isimli şüpheli hakim odasında gözaltına alındı.Habertürk’ten Caner Aktan'ın haberine göre, Ş.D.’nin Kocaeli’nin Kandıra İlçesinden bir arsa aldığını, ancak aldığı arsadan yol geçmediğini bu nedenle Kandıra Asliye Hukuk Mahkemesinde bir davasının olduğunu ve konuyla ilgili Muhittin Paça’nın kendisine yardım etmesini istedi kaydediliyor.





Muhittin Paça durumdan şüphelenerek şahıs hakkında şikâyetçi oması üzerine söz konusu şahsın adliyede gözaltına alındığı aktarılıyor.





Ş.D.’nin hal ve hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine kimlik sorulduğu ancak şüpheli kimlik ibraz edemediği belirtiliyor. Bunun üzerine internet üzerinden bir araştırma yapıldığı ve Prof. Dr. Ş.D. isminde bir kişinin olmadığının belirlendiği kaydediliyor.





Olay sonrası şüpheli hakkında tutanak tutularak ifadesi alınması için Saraybahçe Polis Merkezi’ne gönderildi.Şüpheli şahıs hakkında unvan gaspı ve nüfus ticareti yapmak suçlamasıyla işlem yapılacağı belirtilen haberde, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, şüphelinin ifadesinin alınmasının ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edileceği ifade ediliyor.