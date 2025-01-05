Samanyolu Haber /Gündem / 'Bir daha Cumhur İttifakı ile bir araya gelme söz konusu değil' /05 Ocak 2025 17:36

'Bir daha Cumhur İttifakı ile bir araya gelme söz konusu değil'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na kapıyı kapattı.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TV100'de katıldığı programda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan sizin için ne ifade ediyor" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Denenmiş bir kez daha denenmez düşüncesi ile hareket ediyoruz. Bir daha Cumhur İttifakı ile bir araya gelme düşüncemiz yok, söz konusu değil. Bunu hem teşkilatlarımız hem seçmenimiz hem halkımız da bunu bu şekilde istiyor. Kurmaylarımız, parti yönetimi aynı şekilde düşünüyorlar. Yapılan istişarelerde görüşmelerde özellikle 14 Mayıs seçimlerindeki mutabakat metnine uyulmaması nedeniyle bu dosyayı kapattığımızı ifade ediyoruz. Biz yapılacak olan genel seçimde milletvekilliği seçiminde ittifak düşünebiliriz.

Cumhur İttifakı dışında muhalefetteki muhafazakar tabana, sağ seçmene hitap eden partilerle milletvekilliği seçiminde bir ittifak düşünebiliriz. Ama Cumhurbaşkanı adayını Yeniden Refah Partisi kendisi çıkartacak. Bunun kararını verdik. Çünkü bir seçimde biz sayın Cumhurbaşkanı lehine çekildik, bir seçimde daha bir başka aday lehine seçime girmemek siyasi açıdan da uygun bir davranış değildir. Yeniden Refah Partisi'nin bir Cumhurbaşkanı adayı olacaksa bunun Genel Başkan olması son derece doğaldır."
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