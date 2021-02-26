Samanyolu Haber /Gündem / RAINDROPS TV'den yeni bir kampanya /26 Şubat 2021 20:35

RAINDROPS TV'den yeni bir kampanya

RAINDROPS TV You Tube aracılığı ile özlediğiniz, sevdiğiniz isimlerin ve yeni yüzlerin hazırladıkları programlarla yayın hayatına devam ediyor

RAINDROPS TV'den yeni bir kampanya

Gelişen teknolojinin verdiği imkanlar sayesinde  ''yağmur damlaları''nı ümit okyanusuna ulaştırma gayretinde olan Raindrops TV yeni bir kampamya başlattı. Raindrobs TV'nin ekran yüzü Kemal Gülen'in sunumuyla hazırlanan videoda önemli bir çağrıda buldu 

  

Dünyanın her yerinden tecrübeli ekiplerin üreteceği özel yayınlar, yeni programlar, farklı formatlar ve zengin içerikler burada yer alacak.
Bir zamanlar Sıza sıza göl olur akar akar yol olur yaradan dileyince az çoklardan bol olur demiştik. Şimdi de yağmur olarak yola çıktık. Raindrops Tv onun geçen gün gelişiyor, genişliyor ve güzelleşiyor. Yol arkadaşlarımıza, sizlere güveniyoruz. Her damlacığın bir gönle düşüp orayı yeşertmesini ümit yapıyoruz. Değerli dostlar, Şimdiden ramazan esintileri tısılmaya başlandı. Raindrops Tv olarak farklı bir ramazan programı formatı ile huzurunuza çıkacağımızın müjdesini de Vermek istiyorum. Gelin siz de Raindrops Tv yi takip edin. Abone olun, basın ve sevdiğiniz bölümleri dostlarınızla paylaşın. Bir paylaşımla bir başkasının hayatına. Bir tavsiye ile yaralı gönüllere merhem sürün. Veee gelin yeni açılan patreon hesabımıza bir göz atın. Yolculuğumuza destek verin. 
İyiliğin deryasında bir damla olun siz olun.
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