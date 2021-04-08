Samanyolu Haber /Gündem / Bir danışman = 84 bin 700 TL maaş! /08 Nisan 2021 11:14

Bir danışman = 84 bin 700 TL maaş!

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ayda 84 bin 702 lira maaş alıyor

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CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" ile birlikte kamuda en yüksek devlet memuru haline gelen Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı’nın üç ayrı kurumdan aylık toplam 84 bin 702 lira maaş aldığını söyledi.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla Metin Kıratlı’nın maaşını açıkladı. Yavuzyılmaz’ın mesajı şöyle:

“Kanunen 'en yüksek Devlet memuru' olan (AK Partili) Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanının aldığı aylık maaşları ortaya çıkardık.

CB İdari İşler Başkanlığından: 22.906TL

Borsa İstanbul YK Üyeliğinden: 24.000TL

YÖK Üyeliğinden: 37.796TL

Aylık net maaş toplamı: 84.702TL”
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