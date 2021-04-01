Samanyolu Haber /Gündem / Bir darbe de kıyı belediyelerine : Turizmde de tek adam devri /01 Nisan 2021 09:21

Bir darbe de kıyı belediyelerine : Turizmde de tek adam devri

'Pazarlık usulüyle kapalı kapılar ardında, şeffaflıktan uzak yapılan ihaleler, kamu vicdanını yaralamanın ötesine geçti. Beşli çete şimdi de Antalya’ya uzandı.'

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CHP’li Budak, “Konaklamadan plaj işletmecisine, deniz turizmi yapana kadar herkese bakanlıktan işletme belgesi alma zorunluluğu getiriliyor, belediye belgeli işletmeler ortadan kaldırılıyor” dedi.

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, sahillerin denetlenmeyen MUÇEV’e devredilmesinin ardından TBMM’ye sunulan Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile yerel yönetimlerin devre dışı bırakılmaya çalışıldığına dikkat çekti. 

Budak, Meclis’e sunulan teklifin, turizm sektörünü zapturapt altına almaya ve tek adam rejimine uydurmaya çalışan bir düzenlemeyi amaçladığını kaydederek, “Memleketin en değerli sahillerini MUÇEV adı verilen, denetlenmeyen bir vakfa devreden iktidar, şimdi turizm bölgelerinde CHP’li yerel yönetimler nedeniyle yapamadıklarını Kültür ve Turizm Bakanlığı eliyle yapmaya çalışıyorlar. MUÇEV yetmedi, bakanlık devreye girecek. Konaklamadan, plaj işletmecisine, deniz turizmi yapana kadar herkese bakanlıktan işletme belgesi alma zorunluluğu getiriliyor, belediye belgeli işletmeler ortadan kaldırılıyor. Turizmi de tek adam rejimine uydurmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

‘CEZALANDIRILIYORLAR’

Konaklama sektörünün artık belediyelerden işletme belgesi alarak faaliyette bulunamayacağını vurgulayan Budak, “Muhalif belediyeler, bu alandaki yetkileri ellerinden alınarak cezalandırılıyor. Artık teşviklerden ve diğer muafiyetlerden yararlanmak isteyen tüm sektör temsilcilerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan turizm yatırımı belgesi veya turizm işletmesi belgesi alınması zorunlu hale getiriliyor. Kruvaziyer liman, yat limanı, rıhtım ve iskele gibi deniz turizm işletmelerinin de turizm işletme belgesi alması zorunlu olacak. Yerel yönetimler devre dışı bırakılmak isteniyor” diye konuştu.

Budak, “Teklifle turizm işletmesi belgeli işletmelerde yabancı işçi çalıştırmaya izin veriyorlar. Bu demektir ki ucuz emek olsun, ucuz işgücü olsun, ancak bu ülkenin yetişmiş turizm emekçileri kaderine terk edilsin” dedi. 

‘BEŞLİ ÇETE ŞİMDİ DE ANTALYA’YA UZANDI’

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Antalya Şehir Hastanesi ihalesinin dünyanın kamuda en çok ihale alan on firmasından biri olan Kolin İnşaat’ın ortak olduğu Nesma Yapı’ya verildiğini belirterek “Pazarlık usulüyle kapalı kapılar ardında, şeffaflıktan uzak yapılan bu ihaleler, kamu vicdanını yaralamanın ötesine geçti. Beşli çete şimdi de Antalya’ya uzandı” dedi.

‘NEDEN 21-B?’

Budak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği önergede “İhalenin 21-b usulü ile yapıldığı iddiaları doğru mudur? Doğru ise gerekçesi nedir" diye sordu. 
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