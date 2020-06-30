Bir defter tamamen kapandı

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı enstitü, fakülte ve yüksekokul kurulması, kapatılması, birleştirilmesi ile adlarının değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.







Birçok üniversitenin yapısında değişiklik yapılırken içlerinden Şehir Üniversitesi'ni ilgilendiren bir karar dikkati çekti.





Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre İstanbul Şehir Üniversitesi’nin faaliyet izni kaldırıldı.







Şehir Üniversitesi Ahmet Davutoğlu'nun parti kurmasıyla birlikte baskı altına alınarak kayyıma devredilmiş ve kapatılmıştı.