Samanyolu Haber /Gündem / Bir defter tamamen kapandı /30 Haziran 2020 10:18

Bir defter tamamen kapandı

İstanbul Şehir Üniversitesinin faaliyet izni kaldırıldı. Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kurucu vakfına kayyım atanan ve garantör üniversitesi tarafından yapılan denetimler sonucunda mevcut mal varlığıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüremeyeceği tespit edilen ve bu durumu Yükseköğretim Kurulunca onaylanan İstanbul Şehir Üniversitesinin faaliyet izni kaldırıldı.

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Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı enstitü, fakülte ve yüksekokul kurulması, kapatılması, birleştirilmesi ile adlarının değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Birçok üniversitenin yapısında değişiklik yapılırken içlerinden Şehir Üniversitesi'ni ilgilendiren bir karar dikkati çekti.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre İstanbul Şehir Üniversitesi’nin faaliyet izni kaldırıldı.

Şehir Üniversitesi Ahmet Davutoğlu'nun parti kurmasıyla birlikte baskı altına alınarak kayyıma devredilmiş ve kapatılmıştı.
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