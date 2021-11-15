Samanyolu Haber /Gündem / Bir dev zam da şekere geliyor /15 Kasım 2021 23:22

Bir dev zam da şekere geliyor

Türkiye'de son dönemde artan zam haberlerine bir yenisi daha eklendi. Şeker fiyatıyla ilgili bir süredir konuşulan zam uygulamasının oranı da belli oldu.

SHABER3.COM

TÜRKŞEKER'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 50 kilogramlık polipropilen torbadaki kristal şekerin kilogram fiyatı 5.30 TL olarak belirlendi.

TÜRKŞEKER’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre 3.93 TL'den satılan kristal şeker fiyatı 4.91 oldu. Kristal şekerin KDV dahil fiyatı ise 5.30'a çıktı.

TÜRKŞEKER, kristal şekerin ve tarımsal kökenli saf etil alkolün fabrika çıkış fiyatını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre kristal şekerin kilosunun fabrikadan çıkış fiyatı 5.30 TL, tarımsal kökenli saf etil alkolün litresi ise 9.44 TL oldu.

Böylece, kristal şekerin 50 kilogramlık çuval fiyatı da 212 TL'den 265,28 TL'ye çıktı.

ŞEKER FABRİKALARI ÖZELLEŞTİRİLMİŞTİ

Artan maliyetlere karşın zam yapılmadığı için zararına şeker satan, talepleri sınırlı oranda karşılayan TÜRKŞEKER, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “ilgili kuruluşu” olmuştu. Tarım Bakanlığı bundan böyle Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki şirketin faaliyet ve işlemlerini denetleyebilecekti. 

Ayrıca, 2018 yılında yapılan özelleştirme ihaleleri ile TÜRKŞEKER'in bünyesindeki 10 şeker fabrikası özelleştirilirken, geriye kalan 15 şeker fabrikası ile makine fabrikaları ise özelleştirme kapsamından çıkarılarak, Varlık Fonuna devredilmişti.

Varlık Fonu'na devredilen TÜRKŞEKER'in hangi bakanlığa bağlanacağı belli olmadığı için Yönetim Kurulu oluşturulamamıştı. Yönetim Kurulu oluşturulamadığı için de şeker fiyatlarına zam yapılamıyordu.

Şekere zam yapılmadığı için de artan maliyetlerden dolayı fabrikalar şeker satışlarını durdurma noktasına getirmişti. TÜRKŞEKER'in geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlanmasıyla birlikte şirket Yönetim Kurulu oluşturularak, şeker fiyatları da yeniden belirlendi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bir dev zam da şekere geliyor Sonraki Haber >>

Sokak röportajında ortalık karıştı!

Sokak röportajında ortalık karıştı!

İstanbul'da 'iç savaş' gibi mahalle kavgası

İstanbul'da 'iç savaş' gibi mahalle kavgası

Metrobüs out - Trenbüs in

Metrobüs out - Trenbüs in

AKP’li Birinci ‘sosyal soykırımı’ yetersiz gördü: Türkiye’yi ve dünyayı dar edelim!

AKP’li Birinci ‘sosyal soykırımı’ yetersiz gördü: Türkiye’yi ve dünyayı dar edelim!

Zamlardan şikayet eden pazarcı gözaltına alındı

Zamlardan şikayet eden pazarcı gözaltına alındı

Ahmet Kaya’nın Paris’teki mezarına saldırı

Ahmet Kaya’nın Paris’teki mezarına saldırı

Kapatılan Atatürk Havalimanı, kaçakşılık ve uyuşturucunun merkezi mi oldu?

Kapatılan Atatürk Havalimanı, kaçakşılık ve uyuşturucunun merkezi mi oldu?

AKP'li Başkanı'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı

AKP'li Başkanı'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kaç çeşit MİT'çi gazeteci var?

Kaç çeşit MİT'çi gazeteci var?

12 yaşındaki çocuğun bile isyan ettiği bir ülke: Türkiye

12 yaşındaki çocuğun bile isyan ettiği bir ülke: Türkiye
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:54:01