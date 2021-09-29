Samanyolu Haber /Ekonomi / Bir devir kapandı! 1997'den beri Türkiye'de olan Honda, fabrikasını kapattı /29 Eylül 2021 10:40

Bir devir kapandı! 1997'den beri Türkiye'de olan Honda, fabrikasını kapattı

Honda, 1997 yılından bu yana faaliyette olan Gebze Şekerpınar'daki fabrikasında üretime son verdi.

SHABER3.COM

1997 yılından bu yana, 24 yıldır üretime devam eden Honda'da Türkiye devri sona erdi. 2019 yılında gerçekleştirdiği bir duyuru ile Gebze’de bulunan ve Türkiye’de de popüler olan Civic modelini ürettiği fabrikasında 2021 yılı Eylül ayında üretimi durduracağını açıklayan Honda, fabrikayı resmen kapattı.

2 bin civarında çalışana iş imkanı sağlayan Honda Türkiye, Gebze’de bulunan fabrikasında son yerli üretim Honda Civic Sedan modeli banttan indirildi.

Fabrika çalışanları banttan indirilen aracı, "2021 Honda Civic'in son aracı. Artık Türkiye'de araç üretimi yok" sözleriyle duyurdu. Honda’nın, bundan sonra Civic modeli ithal edilecek. Yeni Honda Civic Sedan modelinin Ekim ayında Türkiye’de satışa sunulması bekleniyor.

Honda Türkiye, Gebze'deki tesisini HABAŞ Topluluğuna devredecek. HABAŞ, geçtiğimiz mart ayından bu yana tesislerde Honda'nın üretimini sürdürüyordu.

Fabrikayı devralan HABAŞ'ın önümüzdeki dönemde tesiste nasıl bir faaliyet yürüteceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.
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