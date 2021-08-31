Samanyolu Haber /Dünya / Bir devir sona erdi /31 Ağustos 2021 00:07

Bir devir sona erdi

ABD askerlerinin kademeli olarak Afganistan çekilme sürecinin resmen sona erdiği belirtildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlandığını duyurdu.

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Amerika'nın Sesi internet sitesinde yer alan habere göre ABD, 11 Eylül 2001'de Amerika'ya yönelik saldırıların ardından girdiği Afganistan’dan, yaklaşık yirmi yıl sonra güçlerini geri çekmeyi bugün tamamladığını açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Generel Frank McKenzie, duyuruyu, Taliban'ın yeniden iktidara gelmesinin ardından risk altındaki Amerikalılar’ı ve Afganlar’ı tahliye etmek için gönderilen son birliklerin başkent Kabil'den ayrılmasının ardından Savunma Bakanlığı’nın basın brifinginde yaptı.

General McKenzie sürecin sona erdiğini, "Afganistan'dan çekilmemizin tamamlandığını ve Amerikan vatandaşlarını, üçüncü ülke vatandaşlarını ve savunmasız Afganlar’ı tahliye etme misyonunun sona erdiğini duyurmak için buradayım. Son C-17 (askeri kargo uçağı), 30 Ağustos öğleden sonrasında Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’ndan kalkış yaptı’’ dedi.

McKenzie, Afganistan'ın ABD Büyükelçisi Ross Wilson'ın da son C-17 uçuşunda olduğunu söyledi. Taliban’ın Kabil’i ele geçirmesinden bir gün önce başlayan tahliyelerde 14 Ağustos'tan bu yana 122.000'den fazla insan Kabil havaalanından hava yoluyla Afganistan’dan ayrıldı.

ABD'nin diplomatik tahliye görevine devam edeceğini vurgulayan McKenzie, "Askeri tahliye tamamlanırken, daha fazla ABD vatandaşı ve uygun Afganların ülkeden ayrılmasını sağlamak için diplomatik misyon devam ediyor" dedi.

CENTCOM Komutanı, "Bu geceki geri çekilme, hem tahliyenin askeri unsurunun hem de 11 Eylül 2001'den kısa bir süre sonra Afganistan'da başlayan yaklaşık 20 yıllık görevin sonu anlamına geliyor. Bu, Usame bin Ladin'in, birçok El Kaide işbirlikçisi ile birlikte sonunu hazırladı. Bu ucuz bir görev değildi. 2 bin 461 ABD askeri ve sivilin canına mal oldu; 20 binden fazla kişi yaralandı. Ne yazık ki, IŞİD intihar bombacısının geçen hafta öldürdüğü 13 asker de bu sayıya dahil’’ ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), ABD ordusunun Afganistan'dan çekilmesini tamamlaması ile birlikte Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nın artık hava trafik kontrol hizmetlerine sahip olmadığını açıkladı.

FAA, Kabil'e inen veya Afganistan hava sahasında faaliyet gösteren uçakların "aşırı dikkatli" olması gerektiğini bildirdi.

ABD ordusu bu ayın başlarında, Afganistan'dan on binlerce insanın tahliyesini kolaylaştırmak için Kabil'de hava trafik kontrol sorumluluklarını üstlenmişti.

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