Bir Devlet Üniversitesinde yabancı öğrenci rantı

YKS tercihleri önceki gün açıklandı. Üniversiteler de kontenjanlarını açıkladı. İzmir’de bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) kontenjanlarında ilginç bir detay göze çarptı. Üniversitenin 2021 yılı tercih döneminde açtığı 21 bin 260 kişilik kontenjanın 10 bin 165’ini yabancı uyruklu öğrenciler için ayrıldığı öğrenildi. YÖK’ün son yayımladığı verilere göre ise 2019-2020 öğretim yılında üniversitenin toplam öğrenci sayısı 65 bin 234’ken, burada eğitim alan yabancı uyruklu öğrenci sayısı ise sadece 992’ydi. Toplam öğrenci sayısının yüzde 1,5’i olan bu sayı, bu yılki kontenjanda yabancı uyruklu öğrenciler için yüzde 47’ye çıktı.





DEÜ tarafından açıklanan kontenjan ve yıllık öğrenim ücretleri tablosunda, ücretlerin 2 yıllık bölümler için 2 bin 800 ile 4 bin 600 TL, eğitim, fen ve edebiyat fakülteleri 5 bin ile 7 bin 300 TL mühendislik ve hukuk fakülteleri 7 bin 300 ile 14 bin 500 TL, tıp fakültesinin ise 54 bin 500 TL olduğu ifade edildi. Kontenjanının yarısını yabancı uyruklu öğrencilere ücretli eğitim üzerinden açan DEÜ, bunun üzerinden rant elde ediyor.





Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Film Tasarım ve Yönetmenliği Bölümü, Mimarlık Bölümü, Film Tasarım ve Yazarlık Bölümü, Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi Bölümü, Fizik Bölümü, Elektronik Teknolojisi Bölümü, Kimya Teknolojisi Bölümü ve Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü’nde ise yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları, yerli öğrenci kontenjanlarından daha yüksek sayıda açıldı.





DEÜ öğrencileri tarafından yapılan açıklamada, “Bizler zorluk seviyesi oldukça yüksek TYT ve AYT sınavlarına girerek alın teri döktük. 2,5 milyon öğrenci arasından ilk 10 bine, ilk 50 bine ve ilk 100 bine girme koşullarını gerçekleştirdik. Bütün bunlar ortadayken sırf kendisi veya ailesi Türkiye’ye dışarıdan geldiği için bir yabancı öğrencinin yıllık 5-10 bin lira ücret ödeyerek hiç bir efor sarf etmeden göstermelik bir sınavla ellerini kollarını sallayarak bu bölümlere girebilmesi kabul edilemez. Bu durum başlı başına eğitimde fırsat eşitliği ilkesine aykırı bir durumdur. Biz Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri olarak aynı sıralarda aynı eğitimden geçmiş öğrencilerin eşit koşullarda girmeye hak kazandığı bir seçme ve yerleştirme sistemi istiyoruz. Bu kontenjanlar derhal geri çekilmeli ve makul sayılara indirilmelidir” denildi.