Bir devrin tamamen bitişi: BlackBerry, klasik modellerin fişini çekiyor

Geçmişte akıllı telefon dünyasını domine eden markalardan biri olarak karşımıza çıkan BlackBerry, kendi işletim sistemini kullanan eski akıllı telefon modellerine verdiği desteği sonlandıracağını duyurdu. BlackBerry tarafından açıklanan bilgilere göre bu destek 4 Ocak tarihinde sonlandırılacak.





BlackBerry tarafından sağlanan yazılım desteğinin BlackBerry OS ve BlackBerry 10 işletim sistemini kullanan akıllı telefon modelleri için durdurulacağını da ekleyelim. Android işletim sistemini kullanan BlackBerry modelleri için yazılım desteği sunulmaya devam edilecek.





BlackBerry tarafından yapılan açıklamalara göre BlackBerry OS ve BlackBerry 10 işletim sistemini kullanan telefonlar için operatör veya Wi-Fi bağlantısının çalışır durumda kalmasını sağlamak için artık herhangi bir yazılım güncellemesi paylaşılmayacak.





Yazılım desteğinin kesilmesi ile birlikte aramalar, hücresel veri, SMS, Wi-Fi ve acil aramalar gibi temel işlevlerde sorunlar ortaya çıkabilir. Hala bu modellerden biri kullanıyorsanız verilerinizi yedeklemenizi öneririz.





BlackBerry'nin yazılım desteğini kesmesi ile birlikte bir döneme damgasını vuran klasik BlackBerry modelleri de yolun sonuna gelmiş oldu. Nokia ile benzer bir kaderi paylaşan BlackBerry, kısa süre içinde akıllı telefon dünyasının en popüler markasından unutulmaya yüz tutmuş bir marka haline geldi.