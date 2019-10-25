Samanyolu Haber /Gündem / Bir diktatörün sonu: 44 yıl sonra mezarda bile rahat yok /25 Ekim 2019 08:57

Bir diktatörün sonu: 44 yıl sonra mezarda bile rahat yok

İspanya'da diktatör Francisco Franco'nun mezarı taşındı.

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44 yıl önce bir anıt mezara gömülen Franco'dan geriye kalan kemikler anıt mezardan çıkarılarak daha mütevazi bir mezarlığa nakledildi.

Bugün Franco'dan kalan kemiklerin mezardan çıkarılmasının ardından ailesi bir seremoni düzenledi ve ardından kalıntılar bir helikoptere yüklenerek Madrid'de bir mezarlığa doğru yola çıkarıldı.

Franco'nun kalıntıları orada eşinin yanına gömülecek.

Uzun süren yasal sürecin sonunda Eylül ayının sonunda Sosyalist İspanya hükümeti Yüksek Mahkeme'den Franco'nun mezarının taşınması için onay almıştı.

Hükümet kanadından yapılan açıklamada taşımanın bu hafta Perşembe günü protestoların önüne geçmek için helikopterle yapıldı.

Üç saat süren işlem sonunda Franco'nun mezarı Madrid'de eşinin mezarının yanına transfer edildi.

Geçen yıl İspanya'da meclis, diktatör Franco'nun mezarının, Madrid yakınlarındaki anıttan taşınmasını kabul etmişti.

Sosyalist Başbakan Pedro Sanchez, geçen yıl göreve geldiğinde Franco'nun kemiklerinin Valle de los Caidos anıtından çıkarılmasını önceliklerinden biri haline getirmişti.

Ailesi karşı çıkmıştı
1936-1939 İspanya İç Savaşı'nın ardından 1975'teki ölümüne kadar ülkeyi demir yumrukla yürüten General Franco, Madrid'in 50 kilometre dışındaki bir dağın yüzeyine oyulan kilisedeki anıt mezarda yatıyor.

1940-1959 yılları arasında, Franco rejimi sırasında inşa edilen anıt mezarın yapımında mahkumların da çalıştırılması tartışmalı konulardan biriydi.

Tartışma yaratan konulardan bir diğeri de Franco'nun kurbanlarıyla aynı mezarda yatmasıydı.

Anıt mezarda İspanyol İç Savaşı'nın iki kesimini oluşturan Cumhuriyetçiler ve Milliyetçilerden 37 bin kişinin mezarı bulunuyor.

İspanya'nın yeni sosyalist hükümeti, anıtı "bölücü bir sembol" olarak tanımlıyor.

Franco'nun mezarının açılması, İspanya'da Sosyalist hükümetin seçim vaatleri arasında yer alıyordu.

Sosyalist hükümet, eski diktatörün büyük bir anıt mezarda gömülü olmasının diktatörlük yıllarını yücelttiğini söylüyordu.

Franco'nun ailesi karara karşı çıkmış ve konu İspanya'yı bölmüştü.

Franco'nun ailesi konuyu yargıya taşımıştı.

Mezarın açılması kararını oybirliği ile alan mahkeme, Franco ailesinin temyiz başvurusunu haksız buldu.

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