Bir diktatörün sonu: 44 yıl sonra mezarda bile rahat yok





44 yıl önce bir anıt mezara gömülen Franco'dan geriye kalan kemikler anıt mezardan çıkarılarak daha mütevazi bir mezarlığa nakledildi.





Bugün Franco'dan kalan kemiklerin mezardan çıkarılmasının ardından ailesi bir seremoni düzenledi ve ardından kalıntılar bir helikoptere yüklenerek Madrid'de bir mezarlığa doğru yola çıkarıldı.





Franco'nun kalıntıları orada eşinin yanına gömülecek.





Uzun süren yasal sürecin sonunda Eylül ayının sonunda Sosyalist İspanya hükümeti Yüksek Mahkeme'den Franco'nun mezarının taşınması için onay almıştı.



