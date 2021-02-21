Bir doktor daha coronaya yenik düştü

Covid-19 mücadelede büyük bir özveriyle mücadele verirken hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına bir yenisi daha eklendi.







Manisa'da uzun bir süre devlet hastanesinde görev yaptıktan sonra özel bir hastanede görevini sürdüren Üroloji Uzmanı Dr. Aktan Kokuoğlu, Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.





Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden doktor Kokuoğlu'nun, memleketi Isparta'ya bağlı Uluborlu ilçesinde toprağa verildiği öğrenildi.





MANİSA TABİP ODASI'NDA BAŞSAĞLIĞI MESAJI





Manisa Tabip Odası, Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Üroloji Uzmanı Dr. Aktan Kokuoğlu için sosyal medyadan başsağlığı mesajı yayınladı.





Manisa Tabip Odası'nın yayınladığı mesajda, “Manisa Deva Tıp Merkezi’nde çalışan Üroloji Uzmanı Üyemiz Dr. Aktan Kokuoğlu’nu Covid-19 nedeniyle kaybettik. Yakınlarına ve meslektaşlarımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz” ifadelerine yer verildi.