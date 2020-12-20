Samanyolu Haber /Sağlık / Bir doktor daha korona nedeniyle yaşamını yitirdi /20 Aralık 2020 16:24

Bir doktor daha korona nedeniyle yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın korona virüsün en çok arttığı 5 il arasında gösterdiği Mersin'de bir doktor daha koronaya yenik düştü.

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Habertürk'ten Beycan Üçkardeş'in haberine göre, Mersin Şehir Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapan 67 yaşındaki 37 yıllık doktor Nuri Ocak yakalandığı koronavirüse yenik düştü.15 gün önce Kovid-19 şüphesiyle Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Doktor Nuri Ocak yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ocak'ın vefatı ile Mersin'de Covid-19'dan ölen doktorların sayısı 4'e yükseldi. Kentte daha önce Silifke'de aile sağlığı hekimi olarak çalışan Dr. Erdinç Şahin, Mersin Şehir Hastanesi'nde dahiliye uzmanı olarak görev yapan Dr.Turgut Erkutlu ve Turgut Türkalp Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr.Nezih Aydoğan Covid-19'a yenik düşmüştü. Dr.Nuri Ocak'ın da vefatı ile Covid-19'dan hayatını kaybeden doktorların sayısı 4'e, sağlık çalışanlarının sayısı ise 6'ya çıktı. 

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