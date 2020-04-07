Samanyolu Haber /Gündem / Bir doktor daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti /07 Nisan 2020 21:55

Bir doktor daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti

İstanbul Tabip Odası, İstanbul Özel Meltem Hastanesi mikrobiyoloji uzmanı, İstanbul Tabip Odası üyesi Dr. Mehmet Ulusoy'un koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

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İstanbul Tabip Odası, İstanbul Özel Meltem Hastanesi mikrobiyoloji uzmanı, İstanbul Tabip Odası üyesi Dr. Mehmet Ulusoy'un koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

İstanbul Tabip Odası'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Özel Meltem Hastanesi mikrobiyoloji uzmanı, İstanbul Tabip Odası üyesi Dr. Mehmet Ulusoy’un koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti duyuruldu.

İstanbul Tabip Odası sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Özel Meltem Hastanesi mikrobiyoloji uzmanı, İstanbul Tabip Odası üyesi Dr. Mehmet Ulusoy'u Covid-19 nedeniyle kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı diliyoruz"


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