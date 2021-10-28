Bir doktorun canı kaç otobüs bileti eder?

Kayseri Bünyan Cezaevinde tutuklu olan KHK’lı Prof. Dr. Murat Şen’in trafik kazasında hayatını kaybeden kızı doktor Rümeysa Berin Şen için doktorlar eylem düzenledi. Sağlık Bakanlığı’na yürüyen doktorlar çalışma şartlarının düzelmesini istedi.







SAĞLIK ÇALIŞANLARINA OTOBÜSLER İKİ AY BEDAVA





Bold'un haberine göre doktorların bu taleplerini yanıtsız bırakan AKP Hükumeti, doktorlara “bedava otobüs” imkanı getirdi. AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla sağlık çalışanlarına 31 Aralık’a kadar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkı verildi. Bedava otobüs hizmetinden sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel yararlanacak. Karar, 1 Kasım’dan itibaren geçerli olacak.











