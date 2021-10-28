Samanyolu Haber /Gündem / Bir doktorun canı kaç otobüs bileti eder? /28 Ekim 2021 16:08

Bir doktorun canı kaç otobüs bileti eder?

KHK’lı Prof. Dr. Murat Şen’in kızı doktor Rümeysa Berin Şen’in 36 saatlik nöbetin ardından evine giderken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmesi üzerine doktorlar “öldüren” nöbetlerin kaldırılması için eylem yaptı. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, sağlık çalışanlarına 2 ay bedava otobüs hakkı verdi.

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Kayseri Bünyan Cezaevinde tutuklu olan KHK’lı Prof. Dr. Murat Şen’in trafik kazasında hayatını kaybeden kızı doktor Rümeysa Berin Şen için doktorlar eylem düzenledi. Sağlık Bakanlığı’na yürüyen doktorlar çalışma şartlarının düzelmesini istedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA OTOBÜSLER İKİ AY BEDAVA

Bold'un haberine göre doktorların bu taleplerini yanıtsız bırakan AKP Hükumeti, doktorlara “bedava otobüs” imkanı getirdi. AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla sağlık çalışanlarına 31 Aralık’a kadar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkı verildi. Bedava otobüs hizmetinden sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel yararlanacak. Karar, 1 Kasım’dan itibaren geçerli olacak.



 
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