Bir dönem 'Milli Kahraman'dı şimdi yasaklı : Hakkındaki yasakla ilgili konuştu

Hakan Atilla, 2017’de iş için gittiği ABD’de, Rıza Zarrab aracılığıyla İran’a yönelik ambargonun delinmesinde görev aldığı gerekçesiyle tutuklandı, ceza aldı ve 28 ay cezaevinde tutuldu. Atilla, 2019’da İstanbul Havalimanı’nda dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile bürokratlar tarafından törenle karşılandı ve ‘milli kahraman’ ilan edildi.





KİTABINDA EKONOMİDEKİ ATAMALARI ELEŞTİRDİ

Birkaç ay sonra Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü’ne getirildi. İki yıl önce görevinden ayrıldı. Yaşadıklarını “Amerika Atilla’ya Karşı” adıyla kitaplaştırdı. O kitabında, ekonomi bürokrasisindeki atamaları eleştirdi.

Atilla, eşi ve oğlu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne tatile gitmek için geldiği İstanbul Havalimanı’nda yaptırımla karşılaştı. Yurt dışına çıkış yasağının olduğu ve pasaportunun iptal edildiği belirtilerek, geçişine izin verilmedi.





OLAĞAN ŞÜPHELİ MUAMELESİ GÖRDÜ

Havalimanı karakoluna götürülen Atilla, beş yıl önce milli kahraman olarak karşılandığı İstanbul Havalimanı’nda bugün olağan şüpheli muamelesi görmenin şokunu yaşıyordu.





Hakan Atilla, hakkındaki yasakla ilgili İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtladı. İşte Atilla’nın sorulara verdiği cevaplar…





SUÇLAMA YOK, DAVA YOK

Ne oldu?





Eşim, ben, oğlum Kıbrıs’a gidiyorduk. Onlar geçti, ben geçerken ekranda kararı gördüler.





Ne dediler?





“Yurtdışına çıkış yasağınız bulunuyor.” Bu kadar.





Pasaportunuza el mi koydular?





İstediler, yanımda yoktu. Olsaydı alacaklardı. Kıbrıs olduğu için pasaportu götürmemiştik.





Suçlama ne?





Suçlama yok, dava yok.





Karar ne zaman verilmiş?





Hiçbir şey söylemiyorlar. Ne karar, ne sebep.





AYAĞINA BASTIĞIMIZ BİRİLERİ ÇIKMASIN BU?

Siz neden olduğunu düşünüyorsunuz?





Araştırıp bulmayı düşünüyorum. Ne olduğunu bilmiyorum.





Bir fikriniz var mı?





Hayra alamet olduğunu zannetmiyorum.





Tahmininiz?





“Acaba” diyorum, yurtdışına çıkmayayım, olur da yurt dışında birileriyle bir şey yaparım diye endişe edip tedirgin olan mı oldu? Yoksa yurt dışına çıkar, gene bir yerde bir şey olur, uğraşmayalım diye işgüzarlık yapan mı oldu? Yoksa sevmeyen, ayağına bastığımız birileri bu çıkmasın, elimizin altında kalsın mı dedi? Herhalde devlet bir açıklama yapar.





DEVLETİN NE ZAMAN SEVECEĞİ NE ZAMAN DÖVECEĞİ BELLİ OLMUYOR

ABD’den döndüğünüzde neredeyse devlet töreniyle karşılanmıştınız.





(Gülüyor) Bilmiyorum, o tören midir, değil midir. Biliyorsunuz, devletin ne zaman seveceği, ne zaman döveceği belli olmuyor. Ama mantık çerçevesinde bir izah olması gerekiyor. İnsanların seyahat özgürlüğünü kısıtlarken, sebep söylemek lazım.





En son ne zaman yurt dışına çıkmıştınız?





2020 yılında çıktım. Borsa’dan ayrıldıktan sonra da olabilir.





Borsa’da iptal edilmiş olabilir mi?





Mantık çerçevesinde yapmazlar diye düşünüyorum.





BU MUAMELEYİ HAK EDECEK BİR ŞEYİMİZ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM

Sorduğunuzda bir şey öğrenebildiniz mi?





Nüfus Müdürlüğüne dilekçe vereceksiniz. Müdürlükten dönüş olursa, artık hangi ayın çıkmaz çarşambası olur… O prosedürleri biliyorsunuz, bayağı uzar.





Türkiye’ye geldiğinizde milli kahraman mertebesindeydiniz, öyle değil mi?





(Gülüyor) Demek ki değilmişiz! Öyle bir derdimiz hiç olmadı, kendimizi öyle görmedik ama bu muameleyi hak edecek bir şeyimiz olduğunu düşünmüyorum. En azından devletin bize uzak bir yapısı olduğunu düşünmüyorum. Bize bir şey söylemek isterse istediği an ulaşabilir. ‘Çıkma’ demek istiyorsa der.





Ne oldu da milli kahraman muamelesi görürken, şüpheli sayıldınız?





Demek ki kahramanlığımız birilerinin işine gelmiyor.





KAÇACAK OLSAM KIBRIS’A GİTMEM

Kaçmanızdan mı endişe ettiler?





Kaçacak olsaydım Kıbrıs’a gitmem. Kaçmamı gerektiren bir şeyim olmadı ki. Öyle bir derdim olsa devlette çalışmayı bırakmam.





Kırgın ve üzgünsünüz.





Öyleyim tabi. Hakkımda soruşturma olur, dersiniz ki yanlış anlaşılma. Bir şey yok ortada.





Pasaport iptali için ciddi kuşku olması gerekir.





Varsa da avukatımın bilmesi gerekir. Bakıyor, sistemde yok. İçişleri Bakanlığı’nın aldığı bir karar bu.





ÜZGÜNÜM, YERİMİZ BELLİ YURDUMUZ BELLİ

Öyle. Ama bir sebebi vardır, talimatı veren vardır. Yanlışlıkla olabileceğini tahmin etmiyorum. Ne düşünüyorsunuz?





Üzgünüm! İnsan kendi ülkesinde böyle bir şeyle karşılaşmayı beklemiyor. Hadi yabancı tarafları anlattık, farklı motivasyonları olabilir. Ticaretle uğraşsak olabilir, vergisel problem olabiliyor. Öyle bir şeyimiz yok. Yerimiz belli, yurdumuz belli. Nerede olduğumuzu herkes bilir. Gidip de havalimanlarında eşimizle çocuğumuzla o muameleyi görmemizi gerektirecek bir şey yok.





Şimdi ne yapacaksınız?





Öğrenmeye çalışacağım sebebini. İzah eden çıkarsa devletten öğreniriz. Yurtdışına çıkamadım diye bir derdim yok. Ülkeyi terk etmek gibi bir derdim de yok.





Üç yıldır yurtdışına çıkmayı düşünmediniz mi?





(Gülüyor) İnsan iki buçuk sene yurtdışında hapiste kalınca yurt dışına çıkmak istemiyor.





SÖYLEYECEK OLSAM HER YERDE SÖYLERİM

Yurtdışına gider, iktidar aleyhine bir şeyler söyler diye mi diye kaygılanıyorlar?





Bir şey söyleyecek olsam yurtdışına gitmemize ihtiyaç mı var? Her yerde söyleriz.





Şimdi neyle meşgulsünüz?





Emekli hayatı yaşıyorum. İş hayatına dönmedim. Zaten bu şekilde nasıl döneceğiz?





Niye?





Baksanıza, yurt dışına çıkış yasağımız varken nasıl döneceğiz? İşimiz gücümüz olsa çıkıp takip edemeyiz