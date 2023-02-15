Samanyolu Haber /Gündem / Bir döneme damga vurmuştu: Vural Savaş hayatını kaybetti /15 Şubat 2023 14:36

Bir döneme damga vurmuştu: Vural Savaş hayatını kaybetti

Eski Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti. Savaş, Türkiye'nin yakın tarihindeki birçok kritik olayda görev alan isimler arasındaydı.

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Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş yaşamını yitirdi. 85 yaşında hayatını kaybeden Vural Savaş, Ankara'da bir süredir bir hastanede tedavi görüyordu.

VURAL SAVAŞ KİMDİR?
21 Ağustos 1938’de Antalya’da doğan Vural Savaş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1972'de Ankara hakim adayı olarak mesleğine başladı. Sırasıyla Aralık ve Gülnar hakimliği ile Yargıtay Ceza Genel Kurulu Tetkik Hakimliği görevlerinde bulundu.

7 Kasım 1987'de Yargıtay üyeliğine seçildi. 1990 yılında Hâkimler ve Savcılar Kurulu yedek üyeliği ve 1993 yılında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu asıl üyeliğine seçildi.

Seyfi Oktay'ın Adalet Bakanı olduğu dönemde yapılan bazı atamalar ve seçimlere karşı çıktığı için bu görevinden Mart 1994'te istifa etti.

Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nca gösterilen adaylar arasından 17 Ocak 1997 tarihinde Süleyman Demirel tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na seçildi. 28 Şubat sürecinde Refah Partisi, daha sonra Fazilet Partisi'nin kapatılma davalarını açtı.

19 Ocak 2001 tarihinde kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. 7 Eylül 2002'de Demokratik Sol Parti'ye katıldı. 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde milletvekili adayı oldu ama seçilemedi. 28 Eylül 2013'te Cumhuriyet Halk Partisi üyesi oldu. Daha sonra Antalya'ya yerleşen Vural Savaş, bir dönem Sözcü gazetesinde köşe yazarlığı da yaptı.
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